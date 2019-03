Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"És kimondta: hiába tesz valamit szóvá az Európai Bizottság, a magyar jogszabályokat csak az Ab bírálhatja el.","shortLead":"És kimondta: hiába tesz valamit szóvá az Európai Bizottság, a magyar jogszabályokat csak az Ab bírálhatja el.","id":"20190228_Az_Alkotmanybirosag_a_kormany_keresere_ertelmezte_az_Alaptorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f939d1-a7e1-4366-b1b1-872f61083321","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Az_Alkotmanybirosag_a_kormany_keresere_ertelmezte_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2019. február. 28. 13:45","title":"Az Alkotmánybíróság a kormány kérésére értelmezte az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ee3f07-27e6-469b-92a8-f8cb49cda469","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lehulló meteorok pályájának kiszámítását és a becsapódó meteoritok megtalálását segíti az a kamerarendszer, amelynek első elemét a szakemberek március elején telepítik Mátraszentimre közelében. A kutatók a bolygónkat megközelítő, a földi légkört és a földfelszínt elérő, illetve a Holdba becsapódó apró égitesteket monitorozzák majd vele.","shortLead":"A lehulló meteorok pályájának kiszámítását és a becsapódó meteoritok megtalálását segíti az a kamerarendszer, amelynek...","id":"20190227_meteorvadasz_kamerarendszer_mta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ee3f07-27e6-469b-92a8-f8cb49cda469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c347617-bff6-469d-88f6-62ed5cfd6f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_meteorvadasz_kamerarendszer_mta","timestamp":"2019. február. 27. 10:03","title":"Ez figyeli majd a magyar égboltot: meteorvadász kamerarendszert építenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d160acce-e2b0-428f-9934-efcd1f004950","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kicsit mintha túl szigorúan értelmezték volna Ahlenben az ingatlantörvényt, amikor lefoglaltak és elárvereztek egy kutyát. Ráadásul a vevő sem boldog.","shortLead":"Kicsit mintha túl szigorúan értelmezték volna Ahlenben az ingatlantörvényt, amikor lefoglaltak és elárvereztek...","id":"20190228_Az_eBayen_elarverezte_az_onkormanyzat_Eddat_a_kutyat_mert_tartoztak_a_gazdai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d160acce-e2b0-428f-9934-efcd1f004950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da89cb5-e62a-4f00-b108-8753d22e03f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Az_eBayen_elarverezte_az_onkormanyzat_Eddat_a_kutyat_mert_tartoztak_a_gazdai","timestamp":"2019. február. 28. 19:02","title":"Az eBay-en elárverezte az önkormányzat Eddát, a kutyát, mert tartoztak a gazdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektronikus csatornák működésében lehetnek fennakadások.","shortLead":"Az elektronikus csatornák működésében lehetnek fennakadások.","id":"20190227_cib_bank_ugyfelszolgalat_fennakadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d85ae-ec85-4250-a22a-fd470c29f580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_cib_bank_ugyfelszolgalat_fennakadas","timestamp":"2019. február. 27. 15:38","title":"Döcög a CIB ügyfélszolgálata [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","shortLead":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","id":"20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1366f8ec-9a10-4029-b6b0-1e86d566c72c","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","timestamp":"2019. február. 27. 11:57","title":"Civilek juttattak újra lakáshoz egy pécsi hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d403dc6-b63e-40d3-909b-9ff6bef51e54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith nélkül. ","shortLead":"Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith...","id":"20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d403dc6-b63e-40d3-909b-9ff6bef51e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff96c1-8086-4585-8c05-d287891ff6b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","timestamp":"2019. február. 28. 10:38","title":"Az első rész legnagyobb sztárja nélkül folytatódik az Öngyilkos osztag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]