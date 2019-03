Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is.","shortLead":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás...","id":"20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7c0bf-1ce1-41e8-8de7-1a21c1c8bc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","timestamp":"2019. március. 03. 19:24","title":"790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több támadó próbált behajtani izraeli katonák közé, kettőjüket agyonlőtték. A katonák közül ketten megsérültek. A palesztin Hamasz üdvözölte a támadást.\r

\r

","shortLead":"Több támadó próbált behajtani izraeli katonák közé, kettőjüket agyonlőtték. A katonák közül ketten megsérültek...","id":"20190304_Gazolasos_merenylet_volt_Ciszjordaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4da44-11e6-4f02-ac57-e69a65164144","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Gazolasos_merenylet_volt_Ciszjordaniaban","timestamp":"2019. március. 04. 08:36","title":"Gázolásos merénylet volt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","shortLead":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","id":"20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cfef85-3a7e-4cef-b03d-8092fd86851d","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","timestamp":"2019. március. 04. 05:29","title":"Gyilkolt a tornádó az USA déli államaiban, 20-nál is több halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti, hogy 101 főr törvényhozásban a jobbközép párt 41 helyhez juthat, s az országnak Kaja Kallas személyében először lehet nő miniszterelnöke.","shortLead":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti...","id":"20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e125b5-7b27-4df6-804d-d53d138d997a","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 21:02","title":"Először lehet nő miniszterelnöke Észtországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák az álhíreket, az Európai Unió döntéshozói viszont továbbra sem elégedettek az eredménnyel – ez derül ki az idén januári eseményeket értékelő jelentésükből.","shortLead":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák...","id":"20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bbd9e-ffad-4e53-aab4-9ea576230823","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","timestamp":"2019. március. 04. 06:03","title":"Unja az EU, hogy hallgat a Facebook, suttog a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség legmagasabb fokát.","shortLead":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség...","id":"20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d52846-89fe-4623-bab4-dcccb8078604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","timestamp":"2019. március. 03. 08:03","title":"Megvannak az adatok: már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","id":"20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f94d11-bc16-4107-97a2-ebf9459a8ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","timestamp":"2019. március. 03. 12:35","title":"Ebből a luxus Mercedesből, most nem lesz jó állapotú használtautó vagy alkatrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri őket. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri...","id":"20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282af92-92f8-40d0-9037-081aa8c4cb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 10:00","title":"Fülke: „Szervezett és összehangolt lejáratás zajlik a Jobbik ellen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]