[{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","shortLead":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","id":"20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcea970-2924-4037-a937-dfadb537fe7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","timestamp":"2019. március. 03. 11:18","title":"Itt a recept, hogyan tudnak a vállalkozások spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozik az új Tesla, egy kompakt méretű crossover a Model Y.","shortLead":"Bemutatkozik az új Tesla, egy kompakt méretű crossover a Model Y.","id":"20190304_Tesla_modellek_S_3_X_Y","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44107add-d6d8-44da-872a-fee026f9b082","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Tesla_modellek_S_3_X_Y","timestamp":"2019. március. 04. 11:50","title":"A Teslák jövő héttől kiadják a sort: S 3 X Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája miatt. ","shortLead":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája...","id":"20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b8867-e679-40b6-a9e4-1cf42a5ed549","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 14:11","title":"Navracsics Tibor: „Már nem nagyon látom esélyét, hogy közvetítsek a két álláspont között”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslatcsomagjának a kulcsa az, hogy legyen megfelelő számú szakdolgozó az egészségügyben.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslatcsomagjának a kulcsa az, hogy legyen megfelelő számú szakdolgozó...","id":"20190304_26_ezer_orvos_es_apolo_hianyzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734c5814-a720-4a04-8e44-e9ec380cd151","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_26_ezer_orvos_es_apolo_hianyzik","timestamp":"2019. március. 04. 10:10","title":"26 ezer orvos és ápoló hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tájékoztatóban le kell írni, hogy nem igazolt a homeopátiás gyógyszerek hatása. ","shortLead":"A tájékoztatóban le kell írni, hogy nem igazolt a homeopátiás gyógyszerek hatása. ","id":"20190305_Marcius_kozepetol_jar_a_tajekoztato_is_a_homeopeatias_gyogyszerek_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddd3841-30cc-4803-b273-34229ff67ed0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Marcius_kozepetol_jar_a_tajekoztato_is_a_homeopeatias_gyogyszerek_melle","timestamp":"2019. március. 05. 06:15","title":"Március közepétől jár a tájékoztató is a homeopátiás gyógyszerek mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa18f-c8ab-4382-9054-473ea96e6319","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump megvédte az amerikai érdekeket - büszkélkedett John Bolton.","shortLead":"Trump megvédte az amerikai érdekeket - büszkélkedett John Bolton.","id":"20190303_Trump_tanacsadoja_szerint_siker_hogy_egyezseg_nelkul_ert_veget_a_csucstalalkozo_Kim_Dzsong_Unnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa18f-c8ab-4382-9054-473ea96e6319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713a7abf-c914-43bd-ba7b-a469f8d44bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Trump_tanacsadoja_szerint_siker_hogy_egyezseg_nelkul_ert_veget_a_csucstalalkozo_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2019. március. 03. 21:38","title":"Trump tanácsadója szerint siker, hogy egyezség nélkül ért véget a csúcstalálkozó Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","shortLead":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","id":"20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d631f17f-c45a-4d74-ba39-dfc1014114da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","timestamp":"2019. március. 05. 09:11","title":"Óvadékkal kiengedhetik a letartóztatott Nissan-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi előadásait tartalmazó kötetében. Arról értekezik, hogy a művészet életünk perifériájára sodródott, ám „ettől még nem veszti el művésziségét, hanem csak a létünkkel való közvetlen kapcsolatát: szépséges haszontalansággá válik. …amikor a művészet egy biztonsági zónába került át, lehet jó, sőt népszerű művészet is, csak éppen a létünkre gyakorolt hatása szűnik meg” – írja.","shortLead":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi...","id":"20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0eeae-d33e-4431-a186-369f23fe3708","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","timestamp":"2019. március. 04. 11:20","title":"Egy új helyszín: Szihalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]