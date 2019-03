Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti, hogy 101 főr törvényhozásban a jobbközép párt 41 helyhez juthat, s az országnak Kaja Kallas személyében először lehet nő miniszterelnöke.","shortLead":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti...","id":"20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e125b5-7b27-4df6-804d-d53d138d997a","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 21:02","title":"Először lehet nő miniszterelnöke Észtországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet kiolvasni.","shortLead":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet...","id":"20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb173b2-5199-4705-a62d-522c7ac3e44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2019. március. 04. 13:21","title":"Kis magyar sikersztorikon mutatja be a Lada, hogy mennyire szeretik nálunk az autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa, a thaiföldi juntát vezető miniszterelnök.\r

\r

","shortLead":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa...","id":"20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0d18b-a21a-44a7-bd46-800489c449e9","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","timestamp":"2019. március. 04. 05:39","title":"\"Összefogunk\" - A thaiföldi junta vezetője dalban mondja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is.","shortLead":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás...","id":"20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7c0bf-1ce1-41e8-8de7-1a21c1c8bc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","timestamp":"2019. március. 03. 19:24","title":"790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcbcb7-f39d-4437-9329-86e13084dd04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Topless fotón büszkélkedett el az új tetoválással.","shortLead":"Topless fotón büszkélkedett el az új tetoválással.","id":"20190305_Halle_Berry_uj_tetkot_villantott_ami_vegigfut_az_egesz_hatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcbcb7-f39d-4437-9329-86e13084dd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad3d62-685d-4277-ba0a-32dbfa93806d","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Halle_Berry_uj_tetkot_villantott_ami_vegigfut_az_egesz_hatan","timestamp":"2019. március. 05. 09:27","title":"Halle Berry új tetkót villantott, ami végigfut az egész hátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","shortLead":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","id":"20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25796a6-f0ff-4add-b9fc-5e32beaf74da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"Tudta, hogy darabáron is vehet krumplit online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka parányi négykerekűje alaposan megelőzte a korát, de szó szerint csak egy pár készült belőle.","shortLead":"A svéd márka parányi négykerekűje alaposan megelőzte a korát, de szó szerint csak egy pár készült belőle.","id":"20190304_a_legkisebb_volvo_akkora_mint_egy_smart_es_tisztan_elektromos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ed667e-fdd8-48d5-bc8d-bb39754b58d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_a_legkisebb_volvo_akkora_mint_egy_smart_es_tisztan_elektromos","timestamp":"2019. március. 04. 11:21","title":"A legkisebb Volvo akkora, mint egy Smart, és tisztán elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]