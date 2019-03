Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","shortLead":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","id":"20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbf52b9-3bf2-4f52-9f56-7d6a5461c991","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Durván megvágta a Fidesz a szombathelyi alpolgármester fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6fb012-67d0-4790-baa0-97312c2f42e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki még kételkedne abban, hogy a mesterséges intelligencia korát éljük, az vessen egy pillantást az Oral-B legújabb fogkeféjére. A gyártó azt ígéri, mindent kiderít fogmosási szokásainkról, hibáinkról.","shortLead":"Aki még kételkedne abban, hogy a mesterséges intelligencia korát éljük, az vessen egy pillantást az Oral-B legújabb...","id":"20190306_oralb_genius_x_fogkefe_mesterseges_intelligencia_okostelefonos_app","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d6fb012-67d0-4790-baa0-97312c2f42e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c057b-82ef-4361-8fcd-69ecf0c5ad57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oralb_genius_x_fogkefe_mesterseges_intelligencia_okostelefonos_app","timestamp":"2019. március. 06. 13:03","title":"Mintha a kezünkben lenne a fogorvos, olyan lehet az Oral-B új fogkeféje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd. Az egri választókerületekben is létrejött az összefogás őszre.","shortLead":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd...","id":"20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455e450-9c85-415e-beb3-387b0c23ecec","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","timestamp":"2019. március. 06. 12:18","title":"Összefog a Jobbik és a baloldal Egerben, Mirkóczki indul polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet februárban készített reprezentatív felmérése ugyanazt hozta ki, mint a januári: a Fidesz összefogással verhető. Amennyiben közös listát indítana az MSZP-P, a Jobbik, az LMP, a DK és a Momentum, 31 százalékot szereznének, míg a Fidesz csak 29-et kapna. Igaz, a maradék 40 százalék bizonytalan szavazó, kérdés, ők hova állnának.","shortLead":"A Publicus Intézet februárban készített reprezentatív felmérése ugyanazt hozta ki, mint a januári: a Fidesz...","id":"20190307_Osszellenzeki_osszefogassal_meg_mindig_verheto_lenne_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ba34c7-c397-4640-a302-d131bbf0144b","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Osszellenzeki_osszefogassal_meg_mindig_verheto_lenne_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. március. 07. 07:44","title":"Összellenzéki összefogással még mindig verhető lenne a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok, akiknek az ügyfélszolgálatait csökkentették azzal, hogy más feladatot kell ellátniuk.","shortLead":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok...","id":"20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6dacab-3d4d-4ccb-bc06-06cd85a6f746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","timestamp":"2019. március. 07. 05:30","title":"Beszállt a Fidesz kampányába az agrártárca és a köztestület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 23 éves Joan Campins érkezéséről egy spanyol lap számolt be, árulkodó fotóval együtt.","shortLead":"A 23 éves Joan Campins érkezéséről egy spanyol lap számolt be, árulkodó fotóval együtt.","id":"20190307_Barcanevelest_igazolt_a_Videoton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30d1138-60c4-499f-849a-90c8fa628cdc","keywords":null,"link":"/sport/20190307_Barcanevelest_igazolt_a_Videoton","timestamp":"2019. március. 07. 12:46","title":"Barca-nevelést igazolt a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök. A munkavállalalók még mindig alig mernek hangot adni igényeiknek, pedig a Pénzügyminisztérium versenyképességi programja éppen a legveszélyeztetettebb csoportokat, a kismamákat, diákokat és nyugdíjasokat szeretné a munka világába terelni. Közben az Y-generáció már rájött, hogy csak egy élete van, és a munkahelyén is jól szeretné érezni magát.","shortLead":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök...","id":"20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7916cbe-9e03-4a51-9640-accf7ae3e326","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","timestamp":"2019. március. 06. 15:55","title":"HVG Állásbörze: a fiataloknál már nem sláger a 8 óra munka, 8 óra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek többségének adókedvezményét ez év elejétől jelentősen megnyirbálták. Akadnak azonban olyan megoldások (pl. az ún. csekély értékű ajándék), amelyek 2019-ben is megőrizték adóelőnyüket, de csak kevesen ismerik őket.","shortLead":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek...","id":"20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776cd1-0d89-41d0-968f-b9820ab1ec0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 07. 10:26","title":"Csekély értékű ajándékokkal elégedhetnek meg idén a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]