[{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata német CDU vezetőivel a kormány \"Brüsszel-ellenes lépéseiről\".","shortLead":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata...","id":"20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea61e2-e329-4574-8548-48c4bd39b71e","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","timestamp":"2019. március. 07. 08:45","title":"Szájerék a német kereszténydemokratáknak is próbálták megmagyarázni a Fidesz lépéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d4a825-b098-4cc0-92cf-74ca2ef29d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az országos átlagbér alatt marad az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozók átlagfizetése.","shortLead":"Az országos átlagbér alatt marad az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozók átlagfizetése.","id":"20190307_Remes_fizetesert_allitjak_ossze_az_idojarasjelenteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d4a825-b098-4cc0-92cf-74ca2ef29d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349feef-eb59-4353-bc3b-782af9f3471f","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Remes_fizetesert_allitjak_ossze_az_idojarasjelenteseket","timestamp":"2019. március. 07. 15:50","title":"Rémes fizetésért állítják össze az időjárás-jelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett emberkereskedőkről és újságírókról, akik segítik vagy kapcsolatba lépnek az illegális migránsokkal. Ebbe gyakran a mexikói határőrök és a mexikói hírszerzés munkatársai is besegítenek – jelentette szerda esti riportjában az NBC televízió.","shortLead":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett...","id":"20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc600f1-8c9a-44ba-b796-88fd0dd9d64c","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","timestamp":"2019. március. 07. 06:28","title":"Listázzák az illegális bevándorlókat segítőket az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

