[{"available":true,"c_guid":"74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június 30-ával egyesül a nemzeti közműholding gáz- és áramszolgáltató cége, NKM Energia Zrt. néven folytatják.","shortLead":"Június 30-ával egyesül a nemzeti közműholding gáz- és áramszolgáltató cége, NKM Energia Zrt. néven folytatják.","id":"20190307_Majdnem_minden_magyart_erinto_valtozas_a_nemzeti_kozmucegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5462e0d2-68aa-4e8d-bd99-bbfc4452c88f","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Majdnem_minden_magyart_erinto_valtozas_a_nemzeti_kozmucegben","timestamp":"2019. március. 07. 17:18","title":"Majdnem minden magyart érintő változás a nemzeti közműcégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","shortLead":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","id":"20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03438b7c-dd9b-499f-8302-eabf853f9e0c","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","timestamp":"2019. március. 08. 21:37","title":"Maradonának Kubában is van három gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","shortLead":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","id":"20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a2076-bc75-4144-bfa9-581d2ebe3da0","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 09:14","title":"Kivonják a Simpsons egy epizódját Michael Jackson miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban. A legnépszerűbb település Budapest volt.","shortLead":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban...","id":"20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7d9d25-be17-4217-864a-7d4d0fb8e9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 08. 12:12","title":"Százszámra vettek ingatlant a listavezető kínaiak Magyarországon, de kik a másodikok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1ad115-7381-484f-8bc4-90444e278931","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","timestamp":"2019. március. 09. 14:25","title":"Ha egy kutya a Google autóját kergeti, annak nyoma marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik amerikai cég különös ötlettel (és kapcsolódó alkalmazással) állt elő. Okostelefonnal készített felvételekkel váltaná ki a fogorvosi ellenőrzést.","shortLead":"Az egyik amerikai cég különös ötlettel (és kapcsolódó alkalmazással) állt elő. Okostelefonnal készített felvételekkel...","id":"20190308_toothpic_alkalmazas_szelfik_a_fogakrol_foto_a_fogorvosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edf421f-da99-4199-bf83-2f66a3bed195","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_toothpic_alkalmazas_szelfik_a_fogakrol_foto_a_fogorvosnak","timestamp":"2019. március. 08. 18:03","title":"Jó nekik: Amerikában fogorvoshoz sem kell menni, elég néhány fotót küldeni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült Államokban készült nagyméretű kutatás szerint. A tanulmányról csütörtökön közzétett ismertetés szerint a kutatók ugyanakkor nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést az elektromos cigaretta és a szívbetegségek gyakoribb előfordulása között.","shortLead":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült...","id":"20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18907bd4-0004-422f-a623-75ca4fa7eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","timestamp":"2019. március. 07. 19:33","title":"Gyakoribbak a szívbetegségek azoknál, akik elektromos cigit szívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még az edzettebb kocsisok is csak a fejüket fognák, olyan mocsoközön zúdul átlagos napjain Cseh Katalin Momentum-politikusra, aki ezekből nyújtott át egy erősen 18+-os csokrot nőnapon a nyilvánosságnak.","shortLead":"Még az edzettebb kocsisok is csak a fejüket fognák, olyan mocsoközön zúdul átlagos napjain Cseh Katalin...","id":"20190308_Ocsmany_olah_szuka_vagy__Cseh_Katalin_a_Momentum_politikusa_nokent_ilyen_uzeneteket_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba4f1ad-a626-48c5-bf82-1b3480c5df0d","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Ocsmany_olah_szuka_vagy__Cseh_Katalin_a_Momentum_politikusa_nokent_ilyen_uzeneteket_kap","timestamp":"2019. március. 08. 16:16","title":"\"Ocsmány, oláh szuka vagy\" – Cseh Katalin, a Momentum politikusa ilyen üzeneteket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]