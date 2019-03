Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három héttel a Brexit előtt nem tudni, mi lesz a tárgyalások végkifejlete, az EU mindenesetre megunta az egymásra mutogatást.","shortLead":"Három héttel a Brexit előtt nem tudni, mi lesz a tárgyalások végkifejlete, az EU mindenesetre megunta az egymásra...","id":"20190308_Itt_az_uj_unios_Brexitjavaslat__jo_esellyel_ez_is_a_kukaban_kot_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036211e-7c80-4e10-a778-7150f9b549eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Itt_az_uj_unios_Brexitjavaslat__jo_esellyel_ez_is_a_kukaban_kot_ki","timestamp":"2019. március. 08. 18:53","title":"Itt az új uniós Brexit-javaslat – jó eséllyel ez is a kukában köt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk, hanem egész Európában kiemelt ellenerőzési hét lesz. ","shortLead":"Nem csak nálunk, hanem egész Európában kiemelt ellenerőzési hét lesz. ","id":"20190309_Egesz_heten_razziazik_majd_az_utakon_a_rendorseg__harom_dogot_figyelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3b1a65-dfb0-42c2-a8c9-5c5157c4f4a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_Egesz_heten_razziazik_majd_az_utakon_a_rendorseg__harom_dogot_figyelnek","timestamp":"2019. március. 09. 09:11","title":"Hétnapos razziát tart az utakon a rendőrség – három dolgot figyelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb5b3f-d0a8-4f63-8262-a9035ba12f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci rendőrök egy 23 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint Vác, Váchartyán és Őrbottyán területén követett el vagyon elleni bűncselekményeket.","shortLead":"A váci rendőrök egy 23 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint Vác, Váchartyán és Őrbottyán területén követett...","id":"20190309_Ot_nap_alatt_hat_buncselekmenyt_kovetett_el_az_erdokertesi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eabb5b3f-d0a8-4f63-8262-a9035ba12f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2541b7-b1ac-408a-81ab-2e2b9b5ef05e","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ot_nap_alatt_hat_buncselekmenyt_kovetett_el_az_erdokertesi_ferfi","timestamp":"2019. március. 09. 16:13","title":"Öt nap alatt hat bűncselekményt követett el az erdőkertesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A neten óriások lesznek, de elég erős még az offline piac.","shortLead":"A neten óriások lesznek, de elég erős még az offline piac.","id":"20190308_Megveszi_a_Netrisk_a_Biztositashut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68a401a-1b50-4b0a-9738-4d5301add66b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Megveszi_a_Netrisk_a_Biztositashut","timestamp":"2019. március. 08. 09:48","title":"Megveszi a Netrisk a Biztosítás.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek az álláspontok, hétfőn újabb sztrájk jöhet.","shortLead":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek...","id":"20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b152e-84a8-4cbf-9d86-11c5e7172de5","keywords":null,"link":"/kkv/20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","timestamp":"2019. március. 09. 17:05","title":"Újabb sztrájk jöhet a Hankooknál hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","shortLead":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","id":"20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf4d25c-f90e-41ef-9a6c-42b06fff47fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","timestamp":"2019. március. 08. 14:52","title":"Az elmúlt napokban is megdobta egymilliárddal valaki a Felcsút alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","shortLead":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","id":"20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db0b0c8-2c30-4f50-b403-ccc5c9c30816","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","timestamp":"2019. március. 09. 10:48","title":"Whoopi Goldberg nagyon közel járt a halálhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb75574e-e71a-4a05-aa00-faf5b7350719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalma Botond mögött felállt az összes ellenzéki párt.","shortLead":"Szalma Botond mögött felállt az összes ellenzéki párt.","id":"20190308_ExKDNPs_jeloltet_allit_az_ellenzeki_osszefogas_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb75574e-e71a-4a05-aa00-faf5b7350719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c967189-7826-4b34-ba41-4292706630b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_ExKDNPs_jeloltet_allit_az_ellenzeki_osszefogas_Ujpesten","timestamp":"2019. március. 08. 08:20","title":"Ex-KDNP-s jelöltet állít az ellenzéki összefogás Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]