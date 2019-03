Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt...","id":"20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b153e601-5ef3-4387-b528-baead1b948a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","timestamp":"2019. március. 10. 14:03","title":"Le kell nyelni a bioaktív üveget, de megéri: kitakarít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek az álláspontok, hétfőn újabb sztrájk jöhet.","shortLead":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek...","id":"20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b152e-84a8-4cbf-9d86-11c5e7172de5","keywords":null,"link":"/kkv/20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","timestamp":"2019. március. 09. 17:05","title":"Újabb sztrájk jöhet a Hankooknál hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik az ellenzéki összefogás. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik...","id":"20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d67a0cb-2852-4e26-8b9f-fd0646a098cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","timestamp":"2019. március. 10. 18:00","title":"Jobban utálják Orbánt, mint egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világon egyedülállónak mondható terv az induló nyugdíjat csak a kétgyermekeseknek adná változatlan összegben. A nyugdíjszakértő szerint ez a terv olyan, mint a Rákosi-rendszer gyermektelenségi adója.","shortLead":"A világon egyedülállónak mondható terv az induló nyugdíjat csak a kétgyermekeseknek adná változatlan összegben...","id":"20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ca9d7-7321-42e0-88b8-9e23f18864b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","timestamp":"2019. március. 11. 09:32","title":"40 százalékot vonnának le a gyermektelenek induló nyugdíjából Matolcsyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal; sztrájkoltak a Hankook dolgozói, meg is kapták a fizetésemelést. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal...","id":"20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf881d52-67be-4064-a075-dd3d82668fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","timestamp":"2019. március. 10. 07:00","title":"És akkor a jólértesült Gulyás Gergely bemondta a szeptemberi válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet, és nem Portikék, akiket gyanúsítanak. A rendőrség ezt másképp gondolja.","shortLead":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet...","id":"20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff32ef-541c-4be2-aed8-486e286ae744","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","timestamp":"2019. március. 11. 07:42","title":"A rendőrség nem hisz Rohácnak, hétfőn tárgyalják újra a Prisztás-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok, nyílások. Úgy tűnik, a felhasználók leszavazták az új trendet.","shortLead":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok...","id":"20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6c1db-f6e5-4a3c-8890-fdc23fbdfaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","timestamp":"2019. március. 10. 09:03","title":"Végleg befellegzett a \"jövő mobiljának\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta Hollik István kormányszóvivő szombaton.","shortLead":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta...","id":"20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20346955-860a-4637-a8fb-c9a753a63959","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","timestamp":"2019. március. 09. 17:09","title":"Orbán mellett a lengyel kormányfő is beszédet mond március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]