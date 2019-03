Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","shortLead":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","id":"20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde0348-6860-4e27-ad1a-91ef4c59b289","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","timestamp":"2019. március. 11. 16:14","title":"Bombapánik miatt hajtott végre kényszerleszállást egy orosz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem ez az általános – nyilatkozta Péterfalvi Attila.","shortLead":"A médiában elsősorban olyan hírek jelennek meg, amelyek az információszabadság működésképtelenségét mutatják, de nem...","id":"20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3483b11-e0de-488d-92c5-ef0a5d3491aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a0dd4a-afb0-4142-bf9a-c5634148b883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Peterfalvi_Kozerdeku_adat_hogy_mennyi_penzbol_ul_repulore_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. március. 11. 07:11","title":"Péterfalvi: Közérdekű adat, hogy mennyi pénzből ül repülőre a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban tartották: vannak, akik száz millió dollárra becsülik az ünnepség költségeit. ","shortLead":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban...","id":"20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fea1e-a4d0-43f9-9983-d514466e281c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","timestamp":"2019. március. 10. 18:49","title":"Pazar lagzit csapott Ázsia leggazdagabb emberének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","shortLead":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","id":"20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44004bb-7739-4fa3-8df2-4e889e61e79c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","timestamp":"2019. március. 11. 11:49","title":"Egy év alatt 13 százalékkal nőtt az építőipari óradíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","shortLead":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","id":"20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a31da00-f20c-40ef-a6b8-f3613cffee4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","timestamp":"2019. március. 12. 10:06","title":"Újabb baleset az M0-son, most teherautó borult fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egyébként gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.","shortLead":"Egyébként gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.","id":"20190312_idojaras_marcius_masodik_het_kedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ae934-3c3c-4d24-b480-dd4426da57de","keywords":null,"link":"/idojaras/20190312_idojaras_marcius_masodik_het_kedd","timestamp":"2019. március. 12. 05:13","title":"Nem értek még véget a szeles napok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő is ember.\r

\r

","shortLead":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő...","id":"20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830bc85-35a5-458e-8738-a822f4adfbd0","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Nem Cegléden ütött, és nem most: felháborodott videóban szólalt meg a nőverő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32e3ed-374a-4de6-9210-ae5d93e536d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 13:25","title":"Öngyújtóval a kezében fogták el a 2400 szalmabálát felgyújtó férfit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]