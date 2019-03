Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","shortLead":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","id":"20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc5d96a-0aaa-4d3c-8ee8-534ef40f1990","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","timestamp":"2019. március. 11. 16:48","title":"Kislányaival tévedt el egy édesanya a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszületett a másodfokú ítélet P. László Gergely ügyében, amely terrorcselekmény bűntettre változtatta a korábbit – írja az Index.","shortLead":"Megszületett a másodfokú ítélet P. László Gergely ügyében, amely terrorcselekmény bűntettre változtatta a korábbit –...","id":"20190312_terez_koruti_robbanto_masodfoku_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53985d79-3ffd-4fdd-b753-2b9773bfaf10","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_terez_koruti_robbanto_masodfoku_itelet","timestamp":"2019. március. 12. 09:22","title":"A Teréz körúti robbantó legkorábban 30 év múlva szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber, mikor hogy” – írta a szocialista EP-képviselő.","shortLead":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber...","id":"20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321a630e-742e-4f79-ba70-412a89969186","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","timestamp":"2019. március. 12. 16:26","title":"Szanyi mihasznának nevezte Orbánt és Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által hozott törvény miatt nem tudott az egyetem tovább itt működni, ha szeretnék, hogy a CEU maradjon, még mindig tehetnek érte: ne vonják vissza az egyetem működési engedélyét, üzeni az egyetem.\r

","shortLead":"A kormány által hozott törvény miatt nem tudott az egyetem tovább itt működni, ha szeretnék, hogy a CEU maradjon, még...","id":"20190311_Rektor_A_kormany_eluldozte_a_CEUt_Budapestrol_es_hazudnak_amikor_ezt_tagadjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956f4b57-e69c-440e-8bce-d69870bf5397","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Rektor_A_kormany_eluldozte_a_CEUt_Budapestrol_es_hazudnak_amikor_ezt_tagadjak","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Rektor: A kormány elüldözte a CEU-t Budapestről, és hazudnak, ha mást mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar Bálint eljutott odáig, hogy ha „szaros a gatya, le kell váltani”, nem kell megvárni, míg kitisztul a fenék.","shortLead":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar...","id":"20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c07d26-00ad-4c73-bd11-8ce98132ea7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 06:45","title":"„Pechje van Orbánnal Magyarországnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a9b3af-5bca-4b77-9bc4-6d510782ef01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány letakarta saját plakátjait, mire Manfred Weber néppárti csúcsjelölt megérkezett az országba, így nem láthatta Junckert és Sorost. A Momentum ezeken a letakart plakátokon üzent Webernek.","shortLead":"A kormány letakarta saját plakátjait, mire Manfred Weber néppárti csúcsjelölt megérkezett az országba, így nem láthatta...","id":"20190312_A_Momentum_uzent_Webernek_Novesszen_tokoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a9b3af-5bca-4b77-9bc4-6d510782ef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d99918c-e075-4be0-9915-6242712025f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Momentum_uzent_Webernek_Novesszen_tokoket","timestamp":"2019. március. 12. 14:17","title":"A Momentum üzent Webernek: Növesszen tököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most az elnök közölte, hogy törvényes úton jutott a lánya lakáshoz. Ráadásul ebben őt fideszes képviselők is támogatták, akik most elővették a korábbi ügyet, hogy ellenfelüket eláztassák. Azt azért elismerte, hogy hibázott.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most...","id":"20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff6bdc2-68c6-4013-aa71-2335b49c6bb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","timestamp":"2019. március. 11. 17:25","title":"Hódmezővásárhelyi lakásügy: Márki-Zay Pétert támadták, a Lakásügyi Tanács elnöke elismerte, hogy hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c13983-fe53-49c3-a297-759a3a811822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi sértés bűntett kísérletének gyanúja miatt nyomoz a rendőrség. ","shortLead":"Súlyos testi sértés bűntett kísérletének gyanúja miatt nyomoz a rendőrség. ","id":"20190312_Plazaban_utott_meg_egy_not_ez_a_ferfi_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5c13983-fe53-49c3-a297-759a3a811822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e54263-dfbc-4d0d-97c7-8d2c17bc108e","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Plazaban_utott_meg_egy_not_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2019. március. 12. 10:00","title":"Plázában ütött meg egy nőt ez a férfi, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]