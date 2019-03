Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b792b61d-87f0-4e2e-bf4c-1de15692eb80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kövér László elnöksége alatt működő egyesület lesz több állami föld vagyonkezelője, miközben a gyermekváros sorsa továbbra is bizonytalan. ","shortLead":"A Kövér László elnöksége alatt működő egyesület lesz több állami föld vagyonkezelője, miközben a gyermekváros sorsa...","id":"20190311_Torvenyben_ad_ujabb_teruleteket_a_foti_lovasterapias_kozpontnak_a_KDNP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b792b61d-87f0-4e2e-bf4c-1de15692eb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae65879-440c-466b-a6a1-c6920102d005","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Torvenyben_ad_ujabb_teruleteket_a_foti_lovasterapias_kozpontnak_a_KDNP","timestamp":"2019. március. 11. 15:52","title":"Törvényben ad újabb területeket a fóti lovasterápiás központnak a KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32e3ed-374a-4de6-9210-ae5d93e536d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 13:25","title":"Öngyújtóval a kezében fogták el a 2400 szalmabálát felgyújtó férfit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség is.","shortLead":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség...","id":"20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af929e4c-f6ae-46c9-b43b-e9d28f034c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","timestamp":"2019. március. 12. 11:34","title":"Rekordévet zártak a magyarországi bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","shortLead":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","id":"20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73360638-d9a2-44a5-b4b2-416c39aa477c","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","timestamp":"2019. március. 12. 20:33","title":"Egy műszak alatt győzött a sztrájk Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd dolláros vagyont összegyűjtött Mihail Fridman került. ","shortLead":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd...","id":"20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eef1fd-8249-4f3b-a8cc-498a88b5895a","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","timestamp":"2019. március. 12. 14:25","title":"Orosz állampolgár lett London leggazdagabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank április 12-re összehívott éves közgyűlése – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján kedden hajnalban közzétett közgyűlési előterjesztésből.","shortLead":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank...","id":"20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb74dfc-ca12-4c73-a2e6-7a5cd4c22ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","timestamp":"2019. március. 12. 06:54","title":"Átalakulhat az OTP legfelső vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb85dc-3c8e-4d12-8899-adf63752d43d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jaltáért, a vasfüggönyért! - egyszerre volt történelmi elégtétel és elismerés hazánk NATO-csatlakozása Áder János szerint.","shortLead":"Jaltáért, a vasfüggönyért! - egyszerre volt történelmi elégtétel és elismerés hazánk NATO-csatlakozása Áder János...","id":"20190312_Ader_Janos_NATO_tagsag_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95cb85dc-3c8e-4d12-8899-adf63752d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc1c88e-015c-4278-92ad-587cbf78a468","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Ader_Janos_NATO_tagsag_evfordulo","timestamp":"2019. március. 12. 13:55","title":"Áder: Jó tudni, hogy végre nem vagyunk egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]