Nagyon szeretem a verseket, a Nemzeti dalban pedig különösen tetszik, hogy igazán hazafias! Nekünk skótoknak is van egy Petőfink, Robert Burns, de most szóljon ez a vers Petőfi Sándor tiszteletére. Én így emlékezem Veletek március 15-ére. ����������������. I love poetry and I am fascinated at how patriotic Nemzeti Dal is. We Scots have our Petőfi, Robert Burns, so let me recite this poem in honour of Sándor Petőfi and 15 March.