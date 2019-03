Több mint tizenkétezer ember volt kíváncsi március 15-én a Red Bull Pilvakerre, amely egy év kihagyás után tért vissza, ezúttal a Papp László Budapest Sportarénába, ahova már tavaly októberében – kétórás rekordidő alatt – elfogyott minden jegy.

A legnagyobbat a brutális erővel megdörrenő Márciusi ifjak szólt, de a produkció meglepetéssel is készült, Kányádi Sándorra emlékezve feldolgozta a költő Valaki jár a fák hegyén című versét Sub Bass Monsterrel, Wolfie-val, Dipával és Meszivel. A Pilvaker Ady Endre halálának 100. évfordulójáról is megemlékezett.

„Fergeteges élmény volt, csodálatos energiák működtek, és a legfontosabb, hogy ez a rendezvény visszaadta a hitemet a vers erejében” – mondta az estéről Kautzky Armand. (A vele, illetve Papp Szabival készült interjúnkat itt olvashatja.)

Aki lemaradt az idei előadásról, március 17-től megnézheti az ismert videómegosztó-oldalon. Hogy jövőre mi lesz a Pilvaker sorsa, még nem tudni, de az biztos, hogy a szervezők idén magasra tették a mércét. Ahogy a szintén új belépő Bánki Beni mondta: „Kár, hogy Petőfi nem látott minket. Ezt még ő is szerette volna.”