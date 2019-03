Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Szülinapra és karácsonyra a legtöbben szívesen elgondolkodnak az egyedi meglepetéseken is – derül ki egy friss...","id":"20190318_Nonapra_pedagogusnapra_inkabb_csak_illembol_ajandekozunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12fff9-9dd3-451b-8794-5c5e18efed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceebde2-7438-4a98-8bff-1a5f970a1594","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Nonapra_pedagogusnapra_inkabb_csak_illembol_ajandekozunk","timestamp":"2019. március. 18. 10:51","title":"Nőnapra, pedagógusnapra inkább csak illemből ajándékozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","id":"20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d7bdb3-6793-446f-931c-c11b8291f994","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","timestamp":"2019. március. 18. 05:18","title":"Meghalt Dick Dale gitáros, a Ponyvaregényből ismert dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c75f6ed-7f60-4f85-bded-a259f04a8cd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai a világ egyik legdrágább városa, venezuelai a legolcsóbb.","shortLead":"Európai a világ egyik legdrágább városa, venezuelai a legolcsóbb.","id":"20190319_Itt_ker_a_vilagon_a_legtobbet_egy_fodrasz_33_ezer_forint_egy_hajvagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c75f6ed-7f60-4f85-bded-a259f04a8cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e746a1e-4d0e-451b-bc53-e0311bc59396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Itt_ker_a_vilagon_a_legtobbet_egy_fodrasz_33_ezer_forint_egy_hajvagas","timestamp":"2019. március. 19. 10:15","title":"Itt kér a világon a legtöbbet egy fodrász: 33 ezer forint egy hajvágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ma már a Facebook tulajdonában álló WhatsApp üzenetküldő társalapítója, Brian Acton már tavaly márciusban is felszólalt a legnagyobb közösségi oldal ellen. Most még erősebb üzenetet tett közzé minden Facebook-felhasználónak.","shortLead":"A ma már a Facebook tulajdonában álló WhatsApp üzenetküldő társalapítója, Brian Acton már tavaly márciusban is...","id":"20190319_whatsapp_brian_acton_facebook_torlese_deletefacebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e07917-7afe-4b72-b1f4-7f32b0865728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_whatsapp_brian_acton_facebook_torlese_deletefacebook","timestamp":"2019. március. 19. 09:03","title":"Töröljétek magatokat a Facebookról! – nem akárki üzeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk, mit tudnak.","shortLead":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk...","id":"20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1565b574-7f0a-488c-bf3d-abd43621b32c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","timestamp":"2019. március. 18. 16:33","title":"Az Apple csendben kijött két vadonatúj iPaddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő Paint-felhasználó rajzából is gyönyörű képet készítene.","shortLead":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő...","id":"20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2737fb3c-5632-42a8-a3df-6d225fa9048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 19. 09:33","title":"Másodpercek alatt készít profi képet egy vázlatból az Nvidia mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan elkezdték már használni a Samsung legújabb csúcstelefonját. Az „éles teszt” már ki is derített egy problémát.","shortLead":"Sokan elkezdték már használni a Samsung legújabb csúcstelefonját. Az „éles teszt” már ki is derített egy problémát.","id":"20190319_samsung_galaxy_s10_varatlanul_feleled_a_zsebben_akkumulator_fogyasztas_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cdd667-365b-4c62-b3d1-d4305599377f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_samsung_galaxy_s10_varatlanul_feleled_a_zsebben_akkumulator_fogyasztas_uzemido","timestamp":"2019. március. 19. 10:03","title":"Van egy kis probléma a nadrágzsebbe, táskába tett Galaxy S10-ekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]