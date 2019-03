Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi Christchurch iskolájának diákjai","shortLead":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi...","id":"20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832697da-f701-4bcc-acd7-78257e49ac9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","timestamp":"2019. március. 18. 12:24","title":"Megható: új-zélandi diákok a maorik rituális táncát mutatják be a mészárlás két áldozatáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746e5c7-f600-48f8-af61-de7af8e320f7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még mindig tart a kártérítési eljárás két, a honvédséghez tartozó repülőgépen keletkezett sérülés miatt – tudta meg a hvg.hu. 