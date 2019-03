Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be csütörtökön Jacinda Ardern miniszterelnök, válaszul arra, hogy a múlt pénteki christchurchi terrortámadás elkövetője ilyen fegyverekkel gyilkolt meg ötven muszlim imádkozót két helyi mecsetben.","shortLead":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be...","id":"20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137d5a88-bf72-4641-ab03-170d7ce19f47","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","timestamp":"2019. március. 21. 05:57","title":"Betiltják a katonai jellegű fegyvereket Új-Zélandon a terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes tájékoztatást kérnek.","shortLead":"Részletes tájékoztatást kérnek.","id":"20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bfd3b2-1719-4fae-91bf-718429224392","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","timestamp":"2019. március. 21. 14:03","title":"A nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozik az új-zélandi terrorista támadással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Centiméteres pontossággal határozhatják meg az objektumok, illetve a felhasználók helyét.","shortLead":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen...","id":"20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cdf5e9-67c6-41a2-9dbf-1251ee95579a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","timestamp":"2019. március. 21. 09:33","title":"Ebből még bármi lehet: centiméteres pontossággal követheti majd a Bluetooth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt a tekintélyes lap szerint a felfüggesztésre szavaz, ami a Fidesznek elfogadhatatlan.\r

