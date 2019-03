Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg.","shortLead":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló...","id":"20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038487ca-7e41-4a16-9bc7-cc75bce3d861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","timestamp":"2019. március. 24. 15:25","title":"Csődbe mehet Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300 utast helikopterekkel és csónakokkal mentettek ki az erős szélben.","shortLead":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300...","id":"20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43feb92-3a83-4c3c-96b5-fc80012de6f4","keywords":null,"link":"/elet/20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","timestamp":"2019. március. 23. 18:14","title":"1300 embert kellett kimenteni a háborgó tengeren bajba jutott Viking hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. 