„Olyanok voltak Michael Jackson szexuális szükségletei, amilyenek, bármilyen is volt a gyermekkora, vagy bármilyen is volt a DNS-e. Beszélhetünk molesztálásról, de azok a gyerekek – ahogy azt el is mondták – örültek, hogy Neverlandben lehettek. Most mindketten házasok, gyerekeik is vannak, szóval ez nem ölte meg őket” – ez volt az a mondat, amiért Barbra Streisandnak bocsánatot kellett kérnie, és ő meg is tette az Instagramon.

Mélyen sajnálom, ha a Michael Jacksont és az áldozatokat érintő szavaim nem eléggé körültekintő megválogatásával fájdalmat vagy félreértést okoztam, mert ezek a nyomtatásban megjelent szavak nem tükrözik a valós érzéseimet. Semmilyen módon nem akartam alábecsülni azt a traumát, amit ezek a fiúk átéltek. Mint mindenki, aki szexuális támadás áldozata lett, nekik is életük végéig kell ezt cipelniük. Mélyen sajnálom, és remélem, hogy James és Wade tudja, hogy tényleg tisztelem és csodálom őket azért, hogy elmondták a saját igazságukat – írta.

Az énekesnő egyébként már korábban is azt állította, hogy mindent elhisz az áldozatoknak.

Mint korábban mi is megírtuk, James Safechuck és Wade Robson elég részletesen számolt be arról az HBO Leaving Neverland című dokumentumfilmjében, hogy a majd tíz éve elhunyt Michael Jackson hogyan molesztálta őket, amikor még kisfiúk voltak.