[{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer. Ez többeknél okozhat kellemetlenségeket, mind a boltokban, benzinkutakon és szórakozóhelyeken, mind az online vásárlásoknál. Az üzemszünet interneten ez azoknak is problémás helyzetet teremthet, akik még csak hallani sem hallottak soha a Simple-ről.","shortLead":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer...","id":"20190323_simple_simplepay_otp_karbantartas_online_fizetes_mobilfizetes_nem_mukodik","timestamp":"2019. március. 23. 12:03","title":"Készüljön: ma este lehet, hogy nem fog tudni fizetni a neten és a városban sem"},{"available":true,"c_guid":"892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","shortLead":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","id":"20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","timestamp":"2019. március. 24. 12:13","title":"Egymással is lefeküdtek a Spice Girls tagjai"},{"available":true,"c_guid":"4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lenullázhatja a kormány lobbierejét, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát; elhalasztják a Brexitet; vége a Hankook-sztrájknak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Lenullázhatja a kormány lobbierejét, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát; elhalasztják...","id":"20190324_Es_akkor_a_Fidesz_arca_megmaradt_de_mi_lesz_az_orszaggal","timestamp":"2019. március. 24. 07:00","title":"És akkor a Fidesz arca megmaradt, de mi lesz az országéval?"},{"available":true,"c_guid":"716af2f2-5773-40cc-82b6-d7a3ca34c014","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Ukrajnához tartozó Krím orosz annektálása volt az az esemény, amely máig hatóan megrontotta Oroszország és a Nyugat viszonyát. A félsziget lakóinak többsége Moszkva-párti ugyan, ám Oroszország-szerte egyre többen akadnak, akik túl magasnak tartják a félszigetért fizetett árat: a nyugati szankciókat, a nemzetközi elszigeteltséget.","shortLead":"Az Ukrajnához tartozó Krím orosz annektálása volt az az esemény, amely máig hatóan megrontotta Oroszország és a Nyugat...","id":"201912__oroszukran_valsag__a_krim_utolso_ot_eve__valtozo_kozvelemeny__foldet_vissza_nemadnak","timestamp":"2019. március. 23. 18:00","title":"Tiszta ráfizetés Putyinnak az öt éve elfoglalt Krím, de semmiért sem adná vissza"},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai biztonsági tanácsadó szerint sokan egyáltalán nem törődnek vele, hogy az eladásra szánt készülékeikről rendesen töröljék az adatokat, és ez nagy veszélyeket rejt magában","shortLead":"Egy amerikai biztonsági tanácsadó szerint sokan egyáltalán nem törődnek vele, hogy az eladásra szánt készülékeikről...","id":"20190324_szemelyes_adatok_torlese_eladott_laptop_okoseszkoz_szuletesi_datum_telefonszam_hitelkartyaszam_utlevelszam","timestamp":"2019. március. 24. 09:03","title":"Adta már el a régi telefonját? Lehet, hogy nagy hibát követett el közben"},{"available":true,"c_guid":"5a7dab32-fc96-417f-8d7c-4f1d60914cee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","shortLead":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","id":"20190324_Egy_budapesti_irodahazba_vezetnek_a_balatoni_luxuslakopark_szalai","timestamp":"2019. március. 24. 16:17","title":"Egy budapesti irodaházba vezetnek a balatoni luxuslakópark szálai"},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását"},{"available":true,"c_guid":"d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen a játékosokat szeretnék megcélozni.","shortLead":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen...","id":"20190323_nubia_red_magic_3_okostelefon_gamer_telefon_akkumulator","timestamp":"2019. március. 23. 11:03","title":"12 GB RAM és ventilátor is kerülhet az ütős új androidos telefonba"}]