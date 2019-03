Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70ccbc49-9bf6-48e6-bac1-c562db68a072","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn landolt a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren, amin nem véletlenül látni a rajzfilmsorozatból jól ismert Hupikék törpikéket.","shortLead":"Hétfőn landolt a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren, amin nem véletlenül látni...","id":"20190326_brussel_airlines_aerosmurf_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70ccbc49-9bf6-48e6-bac1-c562db68a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3c271-2381-46ee-9e0d-d6b654295807","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_brussel_airlines_aerosmurf_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. március. 26. 11:03","title":"Ritkán látható repülő landolt Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vízvezetékrendszerrel lett probléma. Az, hogy nem működik, egy Facebook-posztból derült ki.","shortLead":"A vízvezetékrendszerrel lett probléma. Az, hogy nem működik, egy Facebook-posztból derült ki.","id":"20190326_Csak_par_napig_volt_hasznalhato_a_vizautomata_amit_Ader_Janos_adott_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14f2ce-a0ad-4360-9c67-16457312372a","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Csak_par_napig_volt_hasznalhato_a_vizautomata_amit_Ader_Janos_adott_at","timestamp":"2019. március. 26. 16:53","title":"Csak pár napig volt használható a vízautomata, amit Áder János adott át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef857dc-fe47-496b-802a-05e275cd523c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tűnik súlyosnak a portugál támadó sérülése.","shortLead":"Nem tűnik súlyosnak a portugál támadó sérülése.","id":"20190326_cristiano_ronaldo_serules_kihagyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef857dc-fe47-496b-802a-05e275cd523c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64228aa6-a9db-4038-8a97-0786f8fc1c71","keywords":null,"link":"/sport/20190326_cristiano_ronaldo_serules_kihagyas","timestamp":"2019. március. 26. 09:23","title":"Elmondta Ronaldo, hogy mennyit kell kihagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemrég lett nyilvános a rendelet az új nyugdíjszorzókról, ebből pedig már kiszámolható, mekkora nyugdíj járhat. Ahhoz, hogy valaki 150 ezer forintnál többet kapjon, már több évtized munka kell olyan fizetésért, amilyen a legtöbb magyarnak nem volt.","shortLead":"Nemrég lett nyilvános a rendelet az új nyugdíjszorzókról, ebből pedig már kiszámolható, mekkora nyugdíj járhat. Ahhoz, hogy valaki 150 ezer forintnál többet kapjon, már több évtized munka kell olyan fizetésért, amilyen a legtöbb magyarnak nem volt.","shortLead":"Nemrég lett nyilvános a rendelet az új nyugdíjszorzókról, ebből pedig már kiszámolható, mekkora nyugdíj járhat. Ahhoz...","id":"20190326_Kiszamoltak_mekkora_nyugdij_jarhat_az_atlagmagyarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98dfcd6-fba1-4948-8c23-cf398a0906ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Kiszamoltak_mekkora_nyugdij_jarhat_az_atlagmagyarnak","timestamp":"2019. március. 26. 07:49","title":"Kiszámolták, mekkora nyugdíj járhat az átlagmagyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb sűrű nap jön a londoni parlamentben.","shortLead":"Újabb sűrű nap jön a londoni parlamentben.","id":"20190327_Megoldodhat_a_Brexit_koruli_patthelyzet_de_nagy_ara_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195eb264-db7d-455e-acd3-bfab4101404d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Megoldodhat_a_Brexit_koruli_patthelyzet_de_nagy_ara_lehet","timestamp":"2019. március. 27. 09:08","title":"Megoldódhat a Brexit körüli patthelyzet, de nagy ára lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","shortLead":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","shortLead":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek.","id":"20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2561c5da-9639-4ffb-9a71-d609ffec4de5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","timestamp":"2019. március. 27. 16:58","title":"50-60 ezer forinttal kevesebbet visznek haza a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc3deef-b124-4782-b6d7-ed11df56bd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már drága a 2018-as iPad Pro, legalább lehessen hozzá egy olcsóbb kiegészítőt használni. Az iOS következő frissítésével sokak vágya válhat valóra.","shortLead":"Ha már drága a 2018-as iPad Pro, legalább lehessen hozzá egy olcsóbb kiegészítőt használni. Az iOS következő...","id":"20190326_apple_ipad_pro_logitech_crayon_erintoceruza_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc3deef-b124-4782-b6d7-ed11df56bd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b71b2c-76f0-4e04-aeaa-8c3a70bf90c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_ipad_pro_logitech_crayon_erintoceruza_tamogatas","timestamp":"2019. március. 26. 17:03","title":"Az erősebb iPadet használja? Lenne itt egy jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet is kaphatnak.","shortLead":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet...","id":"20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ca204-b2b1-4640-adc6-a0a18a9c621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","timestamp":"2019. március. 27. 10:06","title":"Megkötözte az ékszerbolti eladót, majd rázárta az ajtót a fegyveres rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]