[{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét az olvasóilevél-írást.","shortLead":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét...","id":"20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd95e6fb-a34d-403c-a6b4-aa1fa0db1326","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. március. 27. 14:42","title":"\"Minden eszköz megengedett?\" – kiborult a nácizós Orbán-címlapon a szlovéniai magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra is különbséget tesznek köztük. Például azzal, hogy javarészt női hangú digitális asszisztenst működtetnek.","shortLead":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra...","id":"20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0657ee-2987-4eb6-8168-f4b3afe9aefa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","timestamp":"2019. március. 27. 15:03","title":"Érdekes elmélet: ezért van női hangjuk a telefonoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7788a4f-2fdf-448f-90a3-fde4a8017d16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A török elnök szerint a török nemzet évek óta azután sóvárog, hogy az isztambuli Hagia Szophia dzsámi legyen. Ez egyben a muzulmán világ elvárása is.","shortLead":"A török elnök szerint a török nemzet évek óta azután sóvárog, hogy az isztambuli Hagia Szophia dzsámi legyen. Ez egyben...","id":"20190328_hagia_szophia_isztambul_muzeum_dzsami_vallas_atalakitas_recep_tayyip_erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7788a4f-2fdf-448f-90a3-fde4a8017d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed1facc-2c40-4855-ab62-91fea0f220ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_hagia_szophia_isztambul_muzeum_dzsami_vallas_atalakitas_recep_tayyip_erdogan","timestamp":"2019. március. 28. 11:47","title":"Dzsámivá alakíttatná Erdogan az Hagia Szophiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple okosórával kapcsolatban.","shortLead":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple...","id":"20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3fdfcd-fbb8-4acb-a4d8-13b10c697456","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","timestamp":"2019. március. 26. 18:03","title":"Kis videókkal mutatja meg az Apple, amit nem mindenki tudott okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke az Index szerint. Az állásfoglalást Kövér László házelnök kérte, miután december közepén ellenzéki politikusok másfél napot töltöttek az MTVA székházában. ","shortLead":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament...","id":"20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75fd149-d865-48bb-8f3b-1d2d89b71124","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","timestamp":"2019. március. 26. 12:12","title":"Székházbalhé után korlátozhatják a képviselők jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd727d05-5e89-4a8c-84d8-cad4e9e02c94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész nevét viselő díjra minden magyarországi színház állíthat jelöltet.","shortLead":"A nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész nevét viselő díjra minden...","id":"20190327_Fur_Aniko_Psota_Irendij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd727d05-5e89-4a8c-84d8-cad4e9e02c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd4fcce-c964-4c06-9a6d-8ea5b902f8d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Fur_Aniko_Psota_Irendij","timestamp":"2019. március. 27. 15:50","title":"Für Anikó kapta a Psota Irén-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország mellett Belgium, Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia adóparadicsom-szerűen működik, és lehetővé teszi az agresszív adótervezést.","shortLead":"Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország...","id":"20190326_Europai_Parlament_Magyarorszag_ugy_mukodik_mint_egy_adoparadicsom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ad33b2-289a-43b9-a2a2-70e3376504a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Europai_Parlament_Magyarorszag_ugy_mukodik_mint_egy_adoparadicsom","timestamp":"2019. március. 26. 16:28","title":"Európai Parlament: Magyarország úgy működik, mint egy adóparadicsom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f931f8-6373-4124-ae20-08348eab7313","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábbi pletykákkal ellentétben életben marad a Smart márka, de nagyon más lesz, mint eddig volt.","shortLead":"A korábbi pletykákkal ellentétben életben marad a Smart márka, de nagyon más lesz, mint eddig volt.","id":"20190328_a_volvo_kinai_tulajdonosaval_szovetkezik_a_daimler_kinabol_jon_az_uj_smart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f931f8-6373-4124-ae20-08348eab7313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6bc76e-8eda-4315-9c5e-55e763ef6e95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_a_volvo_kinai_tulajdonosaval_szovetkezik_a_daimler_kinabol_jon_az_uj_smart","timestamp":"2019. március. 28. 09:35","title":"A Volvo kínai tulajdonosával szövetkezik a Daimler, Kínából jön a kizárólag elektromos új Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]