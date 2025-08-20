11 megyében, köztük Budapesten is zivatar miatt adtak ki figyelmeztetést

A figyelmeztetés ellenére vélhetően kevés helyen fordulnak majd elő záporok, zivatarok.

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén – általában kevés helyen – előfordulhat zápor, zivatar.

A HungaroMet ennek ellenére 11 megyére adott ki egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetést zivatar miatt. A veszélyjelzés

  • Pest,
  • Baranya,
  • Fejér,
  • Győr-Moson-Sopron,
  • Komárom-Esztergom,
  • Nógrád,
  • Somogy,
  • Tolna,
  • Vas,
  • Veszprém,
  • illetve Zala megyét érinti.
A figyelmeztető előrejelzések szerda éjfélig vannak érvényben, ám csütörtöktől már az egész országot érintik. Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megyében ráadásul kettes fokozatú, narancssárga figyelmeztetés lesz érvényben.

Szerdán a délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 30 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

