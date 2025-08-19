Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden este a Facebook-oldalán.

„A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek” – írta Szijjártó a bejegyzésben.

Hétfőn írtunk arról az ukrán hadsereg vezérkarának közleménye alapján, hogy a Tambov régióban található orosz olajszivattyú-létesítmény elleni támadás miatt leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. A magyar külügyminiszter ekkor felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán támadást, szerinte a Magyarország „energiabiztonsága elleni egyre gyakoribb” incidensek célja az ország háborúba kényszerítése.

Szijjártó posztjára reagált az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha, aki azt üzente a magyar kollegájának, hogy „Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti”. Ezt Szijjártó nem hagyta szó nélkül, hamarosan újabb poszttal jelentkezett. „A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények” – írta a magyar külügyminiszter Szibihának.