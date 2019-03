Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","shortLead":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","id":"20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69a1267-eab7-4644-9566-71dbbf3e9fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","timestamp":"2019. március. 28. 05:58","title":"Fóti család futtatott magyar nőket Németországban – videók az elfogásukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ állítása szerint a ragacsok miatt a réztáblájukról több helyen lejött a borítás.","shortLead":"Az ÁSZ állítása szerint a ragacsok miatt a réztáblájukról több helyen lejött a borítás.","id":"20190327_Az_ASZ_szerint_76_ezres_kart_okoztak_a_matricazo_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db94e3f2-3848-4472-a03a-b46e359a03ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Az_ASZ_szerint_76_ezres_kart_okoztak_a_matricazo_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. március. 27. 13:51","title":"Az ÁSZ szerint 76 ezres kárt okoztak a matricázó ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több banknál már eldöntötték, hogy adnak babaváró támogatást júliustól, mások még a szabályozás részleteire várnak.","shortLead":"Több banknál már eldöntötték, hogy adnak babaváró támogatást júliustól, mások még a szabályozás részleteire várnak.","id":"20190328_Harom_bank_mar_dontott_biztosan_lesz_naluk_babavaro_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac488fb3-47eb-4e86-880b-d8165be411c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Harom_bank_mar_dontott_biztosan_lesz_naluk_babavaro_tamogatas","timestamp":"2019. március. 28. 20:32","title":"Három bank már döntött, biztosan lesz náluk babaváró támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítójától.","shortLead":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d104c4d-ced8-4912-b61e-c18b78370211","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","timestamp":"2019. március. 28. 13:15","title":"Hogyan maradjunk egészségesek vállalkozóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","shortLead":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","id":"20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e509c0-83ec-43ff-afec-1b9f58c7a429","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. március. 27. 20:16","title":"Menedékkérők térítettek el egy olajszállító hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","shortLead":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","id":"20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d79f6c-2d21-4f83-b5cf-2447abbc8402","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","timestamp":"2019. március. 28. 16:05","title":"Lovasi András okozta a balesetet, amelyben két rendőr is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","shortLead":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","id":"20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443eabf4-8b27-48cf-8091-f79fbf309d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 28. 14:40","title":"Eladja megkímélt Lamborghinijét Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","shortLead":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","id":"20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e9f2e8-c32d-4fae-8465-5f16579c45ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","timestamp":"2019. március. 28. 18:26","title":"Zsuzsanna megütötte utastársát a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]