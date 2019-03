Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c2f5c91-48b6-4b36-88b4-981d2caf4dd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A francia új hullám egyetlen női rendezője 90 éves volt.","shortLead":"A francia új hullám egyetlen női rendezője 90 éves volt.","id":"20190329_Meghalt_Agns_Varda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2f5c91-48b6-4b36-88b4-981d2caf4dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e2aaeb-aedd-4e10-9dda-1a59d8836a3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Meghalt_Agns_Varda","timestamp":"2019. március. 29. 12:13","title":"Meghalt Agnès Varda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","shortLead":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","id":"20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6d071-3d1e-4adf-9397-9ba3c8bc72fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","timestamp":"2019. március. 29. 05:35","title":"Visszavonulás, mi? Alonso megint F1-kocsiba ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína és Amerika is azon van, hogy az övé legyen az első exascale teljesítményű szuperszámítógép, de egyelőre úgy tűnik, ezt a versenyt is az USA nyeri. ","shortLead":"Kína és Amerika is azon van, hogy az övé legyen az első exascale teljesítményű szuperszámítógép, de egyelőre úgy tűnik...","id":"20190329_egyesult_allamok_szuperszamitogep_aurora_intel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3992a5-2377-4ced-8455-e79ae1b4da16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_egyesult_allamok_szuperszamitogep_aurora_intel","timestamp":"2019. március. 29. 12:33","title":"Felfoghatatlan teljesítményű szuperszámítógépen dolgozik Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollik István kormányszóvivő sajtótájékoztatón tette fel a provokatív kérdést, tudott-e Brüsszel arról, hogy egy \"szír terroristavezér\" is kapott \"migránskártyát\". Az Európai Bizottság jelezte, nem illetékes az ügyben.\r

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt a hamisítók és az automatát megfúrók ellen.","shortLead":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel...","id":"20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0d463-8d3c-481a-8122-dfa7e34cf2da","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 29. 09:55","title":"BKV-bérleteket hamisító társaság ellen emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d7340c-9d6d-4493-83b8-82def45fd56a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton és Yann LeCun kapják idén az \"informatika Nobeljeként\" számontartott Turing-díjat a mesterséges intelligencia területén elért közelmúltbeli áttöréseket megalapozó technológia kifejlesztéséért.","shortLead":"Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton és Yann LeCun kapják idén az \"informatika Nobeljeként\" számontartott Turing-díjat...","id":"20190327_turing_dij_informatikai_nobel_mesterseges_intelligencia_melytanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5d7340c-9d6d-4493-83b8-82def45fd56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b95b9ab-9a76-4c45-ac01-848a301fa56f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_turing_dij_informatikai_nobel_mesterseges_intelligencia_melytanulas","timestamp":"2019. március. 27. 17:33","title":"A \"mélytanulás keresztapái\" kapták az idei informatikai Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","shortLead":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","id":"20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2561c5da-9639-4ffb-9a71-d609ffec4de5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","timestamp":"2019. március. 27. 16:58","title":"50-60 ezer forinttal kevesebbet visznek haza a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Partőri járőrszolgálatot indít Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a Római-parton a nyáron.","shortLead":"Partőri járőrszolgálatot indít Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a Római-parton a nyáron.","id":"20190328_Elektromos_kisautoval_jaroroznek_a_Romaiparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b820c779-d17a-4ceb-a2b9-650a41282ceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Elektromos_kisautoval_jaroroznek_a_Romaiparton","timestamp":"2019. március. 28. 18:19","title":"Elektromos kisautóval járőröznek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]