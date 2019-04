Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b24fa68-e8b7-4148-9fc7-f5f38bd3481f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a szovjetek megelőzték az amerikaiakat néhány hónappal, és már felküldték a világűrbe az első műholdjukat, az Egyesült Államokban egy igen eszelős tervet dolgoztak ki, hogy mégis övék legyen a győzelem.","shortLead":"Miután a szovjetek megelőzték az amerikaiakat néhány hónappal, és már felküldték a világűrbe az első műholdjukat...","id":"20190331_hidrogenbomba_egyesult_allamok_hold_robbants","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b24fa68-e8b7-4148-9fc7-f5f38bd3481f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a0c089-7888-4e6c-bd65-3e0569f63b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_hidrogenbomba_egyesult_allamok_hold_robbants","timestamp":"2019. március. 31. 08:03","title":"Atombombát akart robbantani a Holdon az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b1ff89-6bf0-420d-930e-80f4155490fd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Romy Schneider világhírű német-francia színésznőhöz köthető személyes tárgyakból rendeztek árverést a bajorországi Landschutban szombaton. Sissi-filmek sztárjának több relikviája nem talált vevőre.","shortLead":"Romy Schneider világhírű német-francia színésznőhöz köthető személyes tárgyakból rendeztek árverést a bajorországi...","id":"20190331_Romy_Schneider_szemelyes_targyaibol_rendeztek_arverest_Bajororszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b1ff89-6bf0-420d-930e-80f4155490fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6926b61-18c2-4478-9714-cb21eadaa993","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Romy_Schneider_szemelyes_targyaibol_rendeztek_arverest_Bajororszagban","timestamp":"2019. március. 31. 15:48","title":"Romy Schneider személyes tárgyaiból rendeztek árverést Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet írt Greta Thunberg, aki klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak az országoknak a vezetőihez szól, akik megvétózták az EU-s karbonsemlegességi határidőről szóló EP-s határozatot, köztük Orbán Viktornak. És április 1-jére is volt egy poénja.

","shortLead":"Nyílt levelet írt Greta Thunberg, aki klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak...","id":"20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49578403-3b5a-4da5-a02c-81c8bfd7d420","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","timestamp":"2019. április. 01. 10:41","title":"Nekiment Orbánnak a klímasztrájkoló svéd lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben a dél-amerikai ország elnöke, Jair Bolsonaro izraeli látogatása során.","shortLead":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben...","id":"20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1c0aa2-6400-4e43-964c-01592ef46955","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 31. 21:51","title":"Brazília nagykövetsége csak kereskedelmi képviseletet nyitott Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi formula-1-es Bahreini Nagydíjat Szahírban. Ehhez a ferraris újonc, Charles Leclerc autójának műszaki hibája kellett.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi formula-1-es Bahreini...","id":"20190331_lewis_hamilton_olebe_hullott_a_bahreini_gyozelem_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2391c8c-359e-41eb-8f6b-a5f0b86c8c09","keywords":null,"link":"/sport/20190331_lewis_hamilton_olebe_hullott_a_bahreini_gyozelem_f1","timestamp":"2019. március. 31. 18:55","title":"Hamilton ölébe hullott a bahreini győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03976cd-8c4c-40e5-9c1d-1b0f22ca404e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gerecse hegység turistatérképe, valamint Csopak és környéke geotúra térképe nyerte el a Szép Magyar Térkép 2018 pályázat fődíját, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) dísztermében adtak át. A pályázatra beküldött alkotásokból kiállítás is nyílt. ","shortLead":"A Gerecse hegység turistatérképe, valamint Csopak és környéke geotúra térképe nyerte el a Szép Magyar Térkép 2018...","id":"20190331_szep_magyar_terkep_2018_palyazat_fodij_gerecse_csopak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03976cd-8c4c-40e5-9c1d-1b0f22ca404e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c53de1-ca9d-4116-902f-c96d34b17397","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_szep_magyar_terkep_2018_palyazat_fodij_gerecse_csopak","timestamp":"2019. március. 31. 09:33","title":"Ezeket a térképeket látnia kell, ezek most a legszebbek egész Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","shortLead":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","id":"20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944cf59a-70ed-4463-b317-b4c73fb1500e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","timestamp":"2019. március. 31. 20:50","title":"Titkos, hova kerülnek a fóti gyermekotthon lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531a7c94-9a64-4fcb-8382-11a878ab4045","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már csak a harmadik helyért játszhatnak a magyar hölgyek.","shortLead":"Már csak a harmadik helyért játszhatnak a magyar hölgyek.","id":"20190330_Kikaptak_a_magyar_vizipolosok_az_oroszoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531a7c94-9a64-4fcb-8382-11a878ab4045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04c336-7947-4597-936d-26b227146532","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kikaptak_a_magyar_vizipolosok_az_oroszoktol","timestamp":"2019. március. 30. 18:58","title":"Kikaptak a magyar vízipólósok az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]