Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","shortLead":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","id":"20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86e35e-8997-4f8e-8878-3c44a01629ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","timestamp":"2019. április. 01. 23:24","title":"Megint leszavazott a brit parlament minden Brexit-javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04719fb-7cb1-4e20-aac8-8ab4e7aec603","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot Herthának nevezték el a német főváros leghíresebb sportegyesülete, a Hertha BSC után.","shortLead":"Az állatot Herthának nevezték el a német főváros leghíresebb sportegyesülete, a Hertha BSC után.","id":"20190402_hertha_bsc_berlin_allatkert_jegesmedve_nevado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04719fb-7cb1-4e20-aac8-8ab4e7aec603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef61dd5-07cf-4c5c-9ba5-51c50eec97d4","keywords":null,"link":"/elet/20190402_hertha_bsc_berlin_allatkert_jegesmedve_nevado","timestamp":"2019. április. 02. 12:39","title":"Dárdai klubjáról kapta a nevét a berlini jegesmedvebocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el az aláírásgyűjtéstől. Szente egyébként nem csak az intézményben, a helyi Fideszben is fontos szerepet tölt be.","shortLead":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el...","id":"20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8f0b05-140a-47f8-966f-7141ab25896c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","timestamp":"2019. április. 02. 12:45","title":"A kulturális központ előtt gyűjtötték az aláírásokat az uniós ügyészségért Békéscsabán, a fideszes igazgató elhatárolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tartózkodással akadályozták meg a fideszes képviselők, hogy az LMP javaslatára a parlament elé kerüljön az a diplomáciai nyilatkozat, amiben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Az ellenzéki párt által kifundált slusszpoén az lett volna, hogy a nemzetközi csúcson Orbán Viktor is aláírta a saját belföldi politikájával szembemenő nyilatkozatot, de nyilván kínos lett volna országgyűlési javaslatként támogatni.","shortLead":"Tartózkodással akadályozták meg a fideszes képviselők, hogy az LMP javaslatára a parlament elé kerüljön...","id":"20190401_Nem_engedtek_at_a_fideszesek_az_Orbanra_nezve_ciki_javaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081099ad-f933-438e-85bf-28af0831be56","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nem_engedtek_at_a_fideszesek_az_Orbanra_nezve_ciki_javaslatot","timestamp":"2019. április. 01. 10:24","title":"Elgáncsolták a fideszesek az Orbánra nézve ciki javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d310020d-5447-4074-aa85-90aeb71792af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múltkori után, itt egy újabb James Bond kamion.","shortLead":"A múltkori után, itt egy újabb James Bond kamion.","id":"20190401_rendszam_csalas_utdij_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d310020d-5447-4074-aa85-90aeb71792af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504d01c-6190-4448-8ded-0d927c71e6d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_rendszam_csalas_utdij_kamion","timestamp":"2019. április. 01. 15:45","title":"Van rendszám, nincs rendszám – megint itt egy trükkös kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyed Zsolt, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 4. sz. választókerület elnöke szerint anilingyártó üzemet hoznak létre, és a vegyület erősen mérgező.","shortLead":"Egyed Zsolt, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 4. sz. választókerület elnöke szerint anilingyártó üzemet hoznak...","id":"20190331_A_Jobbik_szerint_veszelyes_anyagot_kivannak_gyartani_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd41fbc2-3ed7-4b62-bb0a-3da97cc0102a","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_A_Jobbik_szerint_veszelyes_anyagot_kivannak_gyartani_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. március. 31. 19:50","title":"A Jobbik szerint veszélyes anyagot kívánnak gyártani a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Közel kétezer bejelentés érkezett különféle választási csalási kísérletekről az ukrán elnökválasztás napján. Az exit pollok szerint a politikán kívülről érkezett humorista, Volodimir Zelenszkij nyerte meg az első fordulót, s rajta kívül a hivatalban lévő államfő, Petro Porosenko kerülhetett be a három hét múlva rendezendő második körbe. Ukrajnában most arra számítanak, hogy Oroszország kibertámadással próbálhatja megakadályozni a voksszámlálást.","shortLead":"Közel kétezer bejelentés érkezett különféle választási csalási kísérletekről az ukrán elnökválasztás napján. Az exit...","id":"20190331_Sok_szabalytalansag_jellemezte_az_ukran_elnokvalasztast_Zelenszkij_az_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cd9d61-978b-4d73-83c5-b54390c1257b","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Sok_szabalytalansag_jellemezte_az_ukran_elnokvalasztast_Zelenszkij_az_elen","timestamp":"2019. március. 31. 19:49","title":"Az exkomikus Zelenszkij vezet, de sok a szabálytalanság az ukrán elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","shortLead":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","id":"20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d990557-68e6-4a78-8cb6-d174b0dbc402","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","timestamp":"2019. április. 01. 08:33","title":"Budapest szemez a 2032-es olimpia megrendezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]