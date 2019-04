Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix alakítása tragikus erővel ábrázolja Batman ősellenségének drámáját.","shortLead":"Joaquin Phoenix alakítása tragikus erővel ábrázolja Batman ősellenségének drámáját.","id":"20190403_Szivszorito_es_megis_kokemeny_a_Jokerelozmenyfilm_elso_trailere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2914398-8a4b-40d5-be98-59d09134def8","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szivszorito_es_megis_kokemeny_a_Jokerelozmenyfilm_elso_trailere","timestamp":"2019. április. 03. 15:49","title":"Szívszorító és mégis kőkemény a Joker-előzményfilm első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d449e078-d50d-47d6-8c44-6c62c6574e4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az International Flavours & Fragrances (IFF) nálunk működteti majd globális pénzügyi szolgáltató központját. ","shortLead":"Az International Flavours & Fragrances (IFF) nálunk működteti majd globális pénzügyi szolgáltató központját. ","id":"20190402_Budapestre_jon_egy_amerikai_vallalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d449e078-d50d-47d6-8c44-6c62c6574e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e06caf-f286-4fda-99cd-ac47d1b2b8bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Budapestre_jon_egy_amerikai_vallalat","timestamp":"2019. április. 02. 13:12","title":"Budapestre jön egy amerikai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60452b7-7bbe-4cf1-af28-39dd9d65a10c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenkilencen megsérültek Los Angelesben, ahol káoszba fulladt a megemlékezés.","shortLead":"Tizenkilencen megsérültek Los Angelesben, ahol káoszba fulladt a megemlékezés.","id":"20190402_Keseles_es_tomegpanik_a_rapper_Nipsey_Hussle_virrasztasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60452b7-7bbe-4cf1-af28-39dd9d65a10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da728990-cf3b-46d9-8bcd-05ba39050160","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Keseles_es_tomegpanik_a_rapper_Nipsey_Hussle_virrasztasan","timestamp":"2019. április. 02. 08:56","title":"Késelés és tömegpánik a rapper Nipsey Hussle virrasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsított lett Fekete-Győr András egy füstbombázás miatt. ","shortLead":"Gyanúsított lett Fekete-Győr András egy füstbombázás miatt. ","id":"20190403_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_Momentum_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9681ada-ca2b-4fb3-bc36-8506d2fdeab8","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_Momentum_elnoket","timestamp":"2019. április. 03. 10:19","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki a Momentum elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","shortLead":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","id":"20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c537-5a47-432e-ab8e-df06261f8832","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","timestamp":"2019. április. 03. 17:30","title":"Saját szomszédairól készít életnagyságú horgolt babákat egy finn művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több száz közép- és felső-középkategóriás ingatlanról van szó.","shortLead":"Több száz közép- és felső-középkategóriás ingatlanról van szó.","id":"20190402_Romaniaban_epit_lakasokat_a_Futureal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78439c4f-e3c3-49a5-9534-b28bc4ca26b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Romaniaban_epit_lakasokat_a_Futureal","timestamp":"2019. április. 02. 16:02","title":"Romániában épít lakásokat a Futureal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","shortLead":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","id":"20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4446e6-d54e-43fc-aa3a-fd48e420f202","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","timestamp":"2019. április. 03. 09:13","title":"Gond van a tönkölylisztekkel, több terméket is visszahívott a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]