Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","shortLead":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","id":"20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb87735-8c55-4629-b116-188affd11e81","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","timestamp":"2019. április. 03. 09:44","title":"Sokmilliós arab megbízással vert át mindenkit Herczeg Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","shortLead":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","id":"20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a301d8-e0d2-4377-958e-0e621ad05ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Keressük Európát monodrámáját április 10-én, Budapesten előadó Bernard-Henri Lévy a magyar miniszterelnöknek személyesen is elmondhatja, miért van szerinte ma Magyarországon \"demokratúra\".","shortLead":"A Keressük Európát monodrámáját április 10-én, Budapesten előadó Bernard-Henri Lévy a magyar miniszterelnöknek...","id":"20190403_Francia_sztarkritikusat_hivta_meg_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770959ca-16c5-426a-bcfc-34b646f3ca33","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Francia_sztarkritikusat_hivta_meg_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 03. 12:05","title":"Francia sztárkritikusát hívta meg Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is: a mostani gyűjtésbe Mészáros Lőrinc felesége is bekerült.","shortLead":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is...","id":"20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff00cf-cd2b-4aa8-a56d-3ba7e9682e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","timestamp":"2019. április. 03. 07:22","title":"Már nem Orbán felesége a legbefolyásosabb magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","shortLead":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","id":"20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91b5fb-9f7d-41bd-b517-d9285d832568","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","timestamp":"2019. április. 02. 18:33","title":"Árulkodó kép került elő: tényleg ilyen lesz a Lenovo hajlítható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","shortLead":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","id":"20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c537-5a47-432e-ab8e-df06261f8832","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","timestamp":"2019. április. 03. 17:30","title":"Saját szomszédairól készít életnagyságú horgolt babákat egy finn művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól az embertől.","shortLead":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól...","id":"20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfd593-dc41-455b-9e57-25c45aec65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Kétszer zsebelte ki ugyanazt a férfit, hiba volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk most egy érdekes hírt.","shortLead":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk...","id":"20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814cd6c0-f6b5-4d13-a9a4-3cf23e37b87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","timestamp":"2019. április. 03. 17:03","title":"Erős gép lesz a Samsung újdonsága, csúcsprocesszort tesznek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]