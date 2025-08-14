Mészárosék megvették Szlovákia egyik legnagyobb építőipari cégét

Stratégiai változást jelentett be csütörtökön tulajdonosi szerkezetében Szlovákia egyik vezető építőipari vállalata, a Doprastav a.s., ami a magyar olvasóknak azért érdekes, mert a társaság eddigi többségi tulajdonosa, Dušan Mráz augusztus 8-án a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o.-val írta alá az adásvételi szerződést a vállalat részvényeinek többségéről.

Ennek a Talentisnek végső tulajdonosa a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., illetve annak leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments Kft..

Mráz megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnöke marad.

A Mészáros Csoport közleménye szerint a cégfelvásárlást maga Mészáros Lőrinc a következőképp kommentálta:

„A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban. Szlovákia egyik legnagyobb építőipari vállalata jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalatokkal bír, amely tökéletesen illeszkedik a Mészáros Csoport hosszú távú stratégiájához. A Doprastavval közös munka jelentősen elősegíti majd az iparág nemzetközi fejlődését.”

A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025. október végéig lezárul. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit bizalmasan kezelik.

Az 1953-ban alapított Doprastav a.s. Szlovákia egyik legmeghatározóbb építőipari vállalata. A vállalat közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott. A DPS Holding Group tagjaként több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat.