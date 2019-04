Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bf9118-d771-4d0d-85e2-2924320fb127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfent megdőlt az az állítás, amely szerint hosszú órákat kell mozogni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a térd- és az ott jelentkező, ízületi fájdalmakat.","shortLead":"Újfent megdőlt az az állítás, amely szerint hosszú órákat kell mozogni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a térd- és az ott...","id":"20190404_terdfajas_izuleti_gyulladas_testmozgas_oszteoartrozis_porckopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8bf9118-d771-4d0d-85e2-2924320fb127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cbd37a-88e0-495a-8bea-a07ae02c0c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_terdfajas_izuleti_gyulladas_testmozgas_oszteoartrozis_porckopas","timestamp":"2019. április. 04. 10:03","title":"Könyörögnek a tudósok: naponta csak 8 percet mozogjon, meghálálja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy együtt mennek egy díjátadóra, de Majka elutazott.","shortLead":"Úgy volt, hogy együtt mennek egy díjátadóra, de Majka elutazott.","id":"20190404_Majka_Curtis_Fonogram_szinpad_dijatado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112df34b-08b6-471e-971e-9041a3bb2237","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Majka_Curtis_Fonogram_szinpad_dijatado","timestamp":"2019. április. 04. 11:35","title":"Úgy volt, hogy Curtis és Majka együtt lép színpadra, de most mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint eddig, most is nehéz szavakat találni.","shortLead":"Mint eddig, most is nehéz szavakat találni.","id":"20190403_Gyilkos_reklammal_tert_vissza_CBAIcuka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4150b-03ae-4687-9cb1-6304b175b513","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Gyilkos_reklammal_tert_vissza_CBAIcuka","timestamp":"2019. április. 03. 15:40","title":"Gyilkos reklámmal tért vissza CBA-Icuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője viheti tovább. ","shortLead":"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője viheti tovább. ","id":"20190404_balog_zoltan_roma_felzarkoztatas_kormanybiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ff9a22-e31c-4b92-bf87-22cba91f29e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_balog_zoltan_roma_felzarkoztatas_kormanybiztos","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"Új kormánybiztoshoz kerül a romák felzárkóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2019f760-f0fe-455f-abb6-dea2a070b567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai BYD gyártó járműve 27 méteres.","shortLead":"A kínai BYD gyártó járműve 27 méteres.","id":"20190403_villanybusz_byd_27_meter_szencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2019f760-f0fe-455f-abb6-dea2a070b567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0233de-f367-4ee9-a73a-1c9e66f66c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_villanybusz_byd_27_meter_szencsen","timestamp":"2019. április. 03. 14:22","title":"Egy háztömböt végigérne nálunk a világ leghosszabb, kétcsuklós elektromos busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201914_mesebeli_afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689a60a4-4470-4ecb-a877-68d7ca79763a","keywords":null,"link":"/itthon/201914_mesebeli_afrika","timestamp":"2019. április. 04. 12:00","title":"Dobszay János: Mesebeli Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","shortLead":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","id":"20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b22e66-1149-41ec-9c6b-0fcebf1798a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","timestamp":"2019. április. 02. 19:22","title":"Theresa May: A Brexit további halasztására van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]