[{"available":true,"c_guid":"725e967e-38fd-446e-a147-fe7900d56483","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S60-ban debütált komoly teljesítményű hibrid hajtásláncot és feszesre hangolt futóművet most két újabb Volvo is megkapta. ","shortLead":"Az S60-ban debütált komoly teljesítményű hibrid hajtásláncot és feszesre hangolt futóművet most két újabb Volvo is...","id":"20190404_sportos_svedek_itt_a_400_loeros_volvo_xc60_es_v60_polestar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725e967e-38fd-446e-a147-fe7900d56483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4445ffc2-576d-4615-955c-60dfd8bc9d5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_sportos_svedek_itt_a_400_loeros_volvo_xc60_es_v60_polestar","timestamp":"2019. április. 04. 08:21","title":"Sportos svédek: itt a 400+ lóerős Volvo XC60 és V60 Polestar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk most egy érdekes hírt.","shortLead":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk...","id":"20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814cd6c0-f6b5-4d13-a9a4-3cf23e37b87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","timestamp":"2019. április. 03. 17:03","title":"Erős gép lesz a Samsung újdonsága, csúcsprocesszort tesznek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise Kean maga is tehet arról, hogy kedden este a Cagliari szurkolói megnyilvánulásainak céltáblájává vált. \r

","shortLead":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise...","id":"20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d305f-0ddd-4726-829d-b0ad67728c57","keywords":null,"link":"/sport/20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","timestamp":"2019. április. 03. 20:28","title":"Rasszista botránytól hangos az olasz futball, nagy nevek üzentek a Juventus játékosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","shortLead":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","id":"20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c758a8ea-9273-46f6-93f7-ddbc373d20cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","timestamp":"2019. április. 03. 09:06","title":"Rég nem volt ennyire jó hónapjuk a boltosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a kamatdöntés okozott meglepetést, hanem a jövőbeli tervekről szóló kommunikáció, túl sokat láttak bele a piacon a normalizáció szóba – magyarázta Nagy Márton.","shortLead":"Nem a kamatdöntés okozott meglepetést, hanem a jövőbeli tervekről szóló kommunikáció, túl sokat láttak bele a piacon...","id":"20190402_MNBalelnok_Direkt_nem_irnak_mar_fokozatos_normalizaciorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b33cdc-d3ca-42a4-8c47-9a17daa32209","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_MNBalelnok_Direkt_nem_irnak_mar_fokozatos_normalizaciorol","timestamp":"2019. április. 02. 16:32","title":"MNB-alelnök: Direkt nem írnak már fokozatos normalizációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé. A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt viszont pofonnak élte meg, hogy a világbajnokság válogatóversenyét jelentő országos bajnokságon az egyik kedvenc számában, 200 pillangón nem sikerült megszereznie az indulási jogot.","shortLead":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé...","id":"20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8b40ca-2637-46b7-8143-de3eaaf3351b","keywords":null,"link":"/sport/20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 02. 14:43","title":"Hosszú Katinka: Amikor kell, robot akarok lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","shortLead":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","id":"20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c0c4c-c38e-4267-b66c-72d7454a0d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal foglalkoznak ahelyett, hogy az együttlétre koncentrálnának – ezt állapította meg az Illinois-i Egyetem honlapján közzétett tanulmány.","shortLead":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal...","id":"20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50036fc6-fc6a-41bb-b982-8a4d0123a07f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","timestamp":"2019. április. 02. 13:33","title":"A vacsoraidő felében a mobilunkat nyomkodjuk, ahelyett, hogy ennénk vagy beszélgetnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]