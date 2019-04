Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett a munkája. ","shortLead":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett...","id":"20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813fb312-8c26-4ff2-b30c-e83f36ec1957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. április. 03. 19:45","title":"Elege lett, lemondott Theresa May Brexit-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","shortLead":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","id":"20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1c6e-9fa1-4ca2-8d03-34a9b4520396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","timestamp":"2019. április. 03. 15:09","title":"Nincs még vége: tovább drágul az üzemanyag pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aaab19-c8f8-4d24-a209-fc780bf2be81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabb kényszerpihenő vár Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC labdarúgójára, akinek több helyen eltört az arccsontja a Ferencváros elleni, szerdai Magyar Kupa-mérkőzésen. A szerb játékost leterítő Dibusz Dénes nem kapott túl szigorú büntetést.","shortLead":"Hosszabb kényszerpihenő vár Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC labdarúgójára, akinek több helyen eltört az arccsontja...","id":"20190404_marko_scepovic_dibusz_denes_vidi_ferencvaros_magyar_kupa_serules_arccsonttores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39aaab19-c8f8-4d24-a209-fc780bf2be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684a3944-47d1-4415-ab0a-83faa71975d9","keywords":null,"link":"/sport/20190404_marko_scepovic_dibusz_denes_vidi_ferencvaros_magyar_kupa_serules_arccsonttores","timestamp":"2019. április. 04. 19:00","title":"Három helyen törte el a vidis arccsontját a Fradi kapusa, három meccsre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec94a621-c8d5-4c79-90b7-4e4d87021e02","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Észak-Pesten már több lefóliázott, átadás előtt álló terminál is látható, de azt ígérik, a metrópótlás következő üteméhez kapcsolódóan a dél-pesti területen is terjeszkedik majd a közbringa.","shortLead":"Észak-Pesten már több lefóliázott, átadás előtt álló terminál is látható, de azt ígérik, a metrópótlás következő...","id":"20190402_Bovul_a_Bubi_az_angyalfoldiek_orulhetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec94a621-c8d5-4c79-90b7-4e4d87021e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0291a-9a9c-4408-abd8-a333801651f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Bovul_a_Bubi_az_angyalfoldiek_orulhetnek","timestamp":"2019. április. 05. 06:15","title":"Jelentősen bővül a Bubi, az angyalföldiek örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett a pilótaszerződéseinek köszönhetően, többet, mint a sokáig a fizetési rangsorban is uralkodó Michael Schumacher.","shortLead":"Lewis Hamilton lett a Formula–1 történetének legtöbbet kereső versenyzője. A brit eddig 435 millió eurót keresett...","id":"20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a8d67-966e-4fd6-b223-c3ce14690901","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lewis_hamilton_forbes_kereset_formula_1","timestamp":"2019. április. 03. 18:24","title":"140 milliárd forintot versenyzett össze magának eddig Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy egészséges kis gyíknak. Ennél a fajnál a pécsi állatkert szerint még sosem dokumentálták ezt a jelenséget. ","shortLead":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy...","id":"20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20899b80-bc34-463c-9474-ccc047cf55dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","timestamp":"2019. április. 04. 20:31","title":"Hihetetlenül ritkán történik olyasmi, ami a pécsi varánusszal esett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","shortLead":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","id":"20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445705a3-62dc-43b1-ad39-efe774b0fdb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","timestamp":"2019. április. 05. 06:59","title":"Weber: Nem Orbán határozza meg a jövőt, hanem Merkel és én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági tagja.","shortLead":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági...","id":"20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314033bf-b3a9-49f6-81b2-957eee3b8e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","timestamp":"2019. április. 03. 17:35","title":"Távozik Dirk Gerkens a TV2-csoporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]