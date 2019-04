Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte vagy lelőtték – írta a 24.hu. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint meglehet, párja már meg is alapította új családját a régi otthonban.

Báró volt hazánk egyik legismertebb, és ezért talán legkedveltebb fehér gólyája. Ennek oka egyrészt, hogy az őrhalmi iskolán épített fészke be volt kamerázva, így bárki bármikor beleshetett az ő és családja magánéletébe. Másrészt minden évben az elsők között – ha nem épp elsőként – tért haza február utolsó napjaiban, ami évről-évre országos médiaeseménynek számított. A 24.hu szerint is idén is egy ország várta haza, de Báró nem jött, ekkor már többen aggódni kezdtek. Aztán március végén kiderült, hogy fészkét már egy új pár foglalta el, amely már meg is kezdte a párzást.

Orbán Zoltán szerint a legkevésbé valószínű, hogy Báró hajlott kora miatt végelgyengülésben pusztult el természetes úton. Nagyon nagy valószínűséggel valamilyen civilizációs hatás végzett vele, legyen az vadászat, áramütés, vagy bármilyen baleset. A legutóbbi információ róla tavaly szeptemberből való, akkor az MME adatbázisa szerint Izrael északi részén tartózkodott, jeladója azóta néma.

© MME

A Madárvédelmi Szervezetek Világszövetsége, a BirdLife International 2015-ös tanulmánya 13-37 millió (!) közé becsli az európai, kis-ázsiai és észak-afrikai térségben évente elpusztított madarak számát.