[{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú új kutatás szerint – jelentette a BBC.","shortLead":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú...","id":"20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faf006-4511-4edf-a88e-756001f30d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","timestamp":"2019. április. 06. 14:03","title":"Ennyit az oltásellenességről: felülmúlta a tudósok várakozásait a HPV-oltás hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","shortLead":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","id":"20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6319eb-5e48-44b6-a45b-c808b15b29e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. április. 05. 08:30","title":"61 menekült gyermek lehet a magyar tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6a6d3f-7f38-40fe-badb-3ba1eda6c716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mártha Imre szerint nemzetközi politikai okai is lehettek a szerződés öt évvel ezelőtti villámgyors megkötésének.","shortLead":"Mártha Imre szerint nemzetközi politikai okai is lehettek a szerződés öt évvel ezelőtti villámgyors megkötésének.","id":"20190405_Volt_MVMvezer_Zsebszerzodesenek_tunik_a_paksi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a6d3f-7f38-40fe-badb-3ba1eda6c716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12faf066-e9ee-4993-9c6a-4b4a238a2aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Volt_MVMvezer_Zsebszerzodesenek_tunik_a_paksi_szerzodes","timestamp":"2019. április. 05. 08:10","title":"Volt MVM-vezér: Zsebszerződésnek tűnik a paksi szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Antek Smykiewicz a lengyel Sztárban sztár legutóbbi műsorában Kóbor Jánosnak öltözött, és elénekelte a Gyöngyhajú lányt. Most azt nyilatkozta, hogy minden vágya, hogy találkozzon az Omega frontemberével. ","shortLead":"Antek Smykiewicz a lengyel Sztárban sztár legutóbbi műsorában Kóbor Jánosnak öltözött, és elénekelte a Gyöngyhajú...","id":"20190405_Talalkozni_akar_Kobor_Janossal_a_lengyel_imitatora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96570594-3537-4332-a867-fabf2a50870f","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Talalkozni_akar_Kobor_Janossal_a_lengyel_imitatora","timestamp":"2019. április. 05. 11:27","title":"Találkozni akar Kóbor Jánossal a lengyel imitátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c245c23-e84c-4245-acb2-81d05cbd9cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Adidas máskor is összedolgozott hírességekkel, így valószínű, hogy a mostani kollaboráció is bejön majd nekik.","shortLead":"Az Adidas máskor is összedolgozott hírességekkel, így valószínű, hogy a mostani kollaboráció is bejön majd nekik.","id":"20190405_Az_Adidasszal_tervez_sportcipoket_Beyonce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c245c23-e84c-4245-acb2-81d05cbd9cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e024a5-8a4b-4fe3-955b-137a0002bbae","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Az_Adidasszal_tervez_sportcipoket_Beyonce","timestamp":"2019. április. 05. 20:43","title":"Az Adidasszal tervez sportcipőket Beyoncé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Sokakat az sem állított meg, hogy a rendőrség 24 órás traffipaxakciót tartott.","shortLead":"Sokakat az sem állított meg, hogy a rendőrség 24 órás traffipaxakciót tartott.","id":"20190404_5700_autos_akkor_is_gyorsan_hajtott_ha_tudta_hogy_merik_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9aae4d-47ac-4fe7-a033-3eaffb6d7c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_5700_autos_akkor_is_gyorsan_hajtott_ha_tudta_hogy_merik_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 18:34","title":"5700 autós akkor is gyorsan hajtott, ha tudhatta, hogy mérik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1c1b78-cce7-4e2d-b429-be850f664fc8","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Budapest FotóFesztivál szervezői olyan műveket gyűjtöttek egybe, amelyek a tájkép műfaját értelmezik, újítják meg vagy épp a tradíciókat folytatják mai kontextusban. A Kiscelli Múzeum kiállításából kiderült, mennyire merész, izgalmas és elgondolkodtató tud lenni ez a műfaj. ","shortLead":"A Budapest FotóFesztivál szervezői olyan műveket gyűjtöttek egybe, amelyek a tájkép műfaját értelmezik, újítják meg...","id":"20190404_Kortars_magyar_tajkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1c1b78-cce7-4e2d-b429-be850f664fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3f2f7e-f960-4b94-9678-984902e09750","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190404_Kortars_magyar_tajkep","timestamp":"2019. április. 05. 16:46","title":"Mitől lesz 21. századi a táj? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","shortLead":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","id":"20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8eac8-410d-42f3-b3f9-d783edc216ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 21:49","title":"Eszméletlen kisbabát vittek kórházba a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]