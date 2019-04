Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek többsége fűtetlen lakásban vesztette életét. ","shortLead":"Az emberek többsége fűtetlen lakásban vesztette életét. ","id":"20190405_172_ember_fagyott_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b795bc-a217-4b3b-880a-c84d89d672ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_172_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2019. április. 05. 12:16","title":"172 ember fagyott halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","shortLead":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","id":"20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7777fef-ed7a-42f3-bf08-e50725272037","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Drámaian visszaesett a rendőrnek jelentkező fiatalok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","shortLead":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","id":"20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5396c17-9c79-4e2b-be4b-7c39ceccb895","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","timestamp":"2019. április. 05. 11:20","title":"Orbán-címlap miatt követelt cenzúrát a szlovén kormánytól a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A körből senki nem akar kimaradni: a fekete az új fehér az interneten. A sötét felület egyre gyakoribb alkalmazása az eszköznek és a használójának is jót tehet.","shortLead":"A körből senki nem akar kimaradni: a fekete az új fehér az interneten. A sötét felület egyre gyakoribb alkalmazása...","id":"201914__elsotetulo_kepernyok__fekete_hatter__fenytelen_pontok__eljott_asotetseg_kora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095168e-d50a-4001-9ea2-aedb40c05c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/201914__elsotetulo_kepernyok__fekete_hatter__fenytelen_pontok__eljott_asotetseg_kora","timestamp":"2019. április. 06. 15:00","title":"Látta már? Jól jár vele: a fekete az új fehér az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214d673f-8462-46b6-8b34-84640afd9cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","timestamp":"2019. április. 06. 09:54","title":"Gumikígyóval viccelt a férj, erre kobrához riasztották az újpesti állatvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tim Bergling tavaly áprilisban hunyt el, tragikus hirtelenséggel.","shortLead":"Tim Bergling tavaly áprilisban hunyt el, tragikus hirtelenséggel.","id":"20190405_Posztumusz_Aviciialbum_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20522044-22ea-4729-b20d-0c12058d40ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Posztumusz_Aviciialbum_alapitvany","timestamp":"2019. április. 05. 17:24","title":"Posztumusz Avicii-album készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő technikai workshopon jártunk a Fordnál.","shortLead":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő...","id":"20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6c186-d32c-4f8c-a896-6ae04d79d1e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Az autók világában a három henger az új négy. De kinek jó ez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves grafikáival egyszerűen kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak.","shortLead":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves...","id":"20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1893fc-7cf4-43fa-b609-97414841e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","timestamp":"2019. április. 05. 08:03","title":"Ha fent van Viberen, ezt most töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]