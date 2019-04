Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f48b0ca-0054-45eb-adbc-2381f39207da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol máshol, mint Kínában.","shortLead":"Hol máshol, mint Kínában.","id":"20190407_mclaren_650_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f48b0ca-0054-45eb-adbc-2381f39207da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b24452-3dca-4b17-b17d-7945c9fe392c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_mclaren_650_s","timestamp":"2019. április. 08. 10:22","title":"Bosszút állt a kamu szupersportkocsi, darabjaira esett a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik ebben.","shortLead":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik...","id":"20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a12a89-5f1c-4238-bd67-6948ed839da0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","timestamp":"2019. április. 09. 04:08","title":"Pont a szervezők miatt ment egymásnak egy BMW i8 és egy Bentley Continetal GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77093d9-2f3e-4087-8f01-e4074db57b5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hacsak nem akar pénzt szórni egy kormány választások előtt.","shortLead":"Hacsak nem akar pénzt szórni egy kormány választások előtt.","id":"20190407_tiger_index_gazdasagi_prognozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77093d9-2f3e-4087-8f01-e4074db57b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaafae9-c9f2-42b9-9348-beb23d679aca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_tiger_index_gazdasagi_prognozis","timestamp":"2019. április. 07. 16:56","title":"Szomorú jóslat: mindenhol lassul a gazdaság, és nem tudnak mit kezdeni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","shortLead":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","id":"20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e2969-1f1b-4591-a52a-1174f2935b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","timestamp":"2019. április. 08. 17:03","title":"Megcsinálták a Jenga-bajnok robotot, mindent lát és érzékel, nem tud hibázni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","shortLead":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","id":"20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870a33ed-cd03-4fb8-beed-cc277d5ac64b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. április. 07. 14:35","title":"Még hónapokig nehéz lesz átjutni Ausztriába Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246a772b-6881-48a3-b2d8-8f67781f8c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új testületnek lesz majd csak joga nyilatkozni a mostani jelentés részleteiről - közölte a minisztérium.","shortLead":"Egy új testületnek lesz majd csak joga nyilatkozni a mostani jelentés részleteiről - közölte a minisztérium.","id":"20190407_Elkeszult_a_jelentesevel_az_Akademiat_atvilagito_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=246a772b-6881-48a3-b2d8-8f67781f8c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513e5401-916a-4553-9f2b-5267daac4e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Elkeszult_a_jelentesevel_az_Akademiat_atvilagito_bizottsag","timestamp":"2019. április. 07. 16:59","title":"Elkészült a jelentésével az Akadémiát átvilágító bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","shortLead":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","id":"20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea02b54-ba8e-4064-a2c0-e87efb77a776","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 08. 19:50","title":"Salvini reméli, hogy a Fidesz is csatlakozik az új pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd9171a-d90e-4671-b715-df9ea6b4b522","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,4 millióval több szót hallanak ötéves korukig azok a gyerekek, akiknek szülei naponta öt könyvet is elolvasnak nekik, mint azok, akiknek szülei soha nem olvasnak mesét – állapították meg az Ohiói Egyetem kutatói. Ez a több mint \"egymilliós szószakadék\" kulcsfontosságú a gyerekek szókincsének és olvasási készségének fejlődése szempontjából.","shortLead":"Mintegy 1,4 millióval több szót hallanak ötéves korukig azok a gyerekek, akiknek szülei naponta öt könyvet is...","id":"20190408_gyerekek_meseolvasas_mesek_szokincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd9171a-d90e-4671-b715-df9ea6b4b522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f108e23c-64cb-433e-a90e-1a5290389bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_gyerekek_meseolvasas_mesek_szokincs","timestamp":"2019. április. 08. 18:03","title":"Pórul járnak azok a gyerekek, akik nem hallanak elég mesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]