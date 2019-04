Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan androidos játékra is rátalált a Wired munkatársa, amelyek nagyon véresek és erőszakosak voltak, holott gyerekeknek szánt programként reklámozták őket. ","shortLead":"Több olyan androidos játékra is rátalált a Wired munkatársa, amelyek nagyon véresek és erőszakosak voltak, holott...","id":"20190408_eroszak_android_jatekok_korhatar_besorolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab9a74a-00ed-45a9-99ca-e9febcf3fc3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_eroszak_android_jatekok_korhatar_besorolas","timestamp":"2019. április. 08. 20:45","title":"Megnézi, hogy mit tölt le a gyereke a telefonjára? Érdemes lenne, aggasztó hírek jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BAH-csomópontnál talált robbanószerkezeteket hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény, amire nem számítottak. Mindig a lehető legkevesebb tűzszerész végzi a hatástalanítást.","shortLead":"A BAH-csomópontnál talált robbanószerkezeteket hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény...","id":"20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a252f8-f0e3-46df-b102-1833dc31ac5c","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","timestamp":"2019. április. 10. 16:40","title":"Nem vagyok magányos hős, mondta a bombát hatástalanító tűzszerész - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7979178b-be08-4d0f-94a4-7b13152c89c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verbális, utcai pankráció zajlott Szegeden: a Hír Tv-vel felszerelkezve akarta megzavarni a szocialisták aláírásgyűjtését a helyi Fidelitas, a kampányoló Ujhelyit támadva megint a házának felújításával. Az európai parlamenti képviselő erre alá akarta íratni az EU-tagságot pártoló ívüket a kormánypártiakkal, és egyesével elbeszélgetett az őt támadó molinót tartó Fidelitas-tagokkal.","shortLead":"Verbális, utcai pankráció zajlott Szegeden: a Hír Tv-vel felszerelkezve akarta megzavarni a szocialisták...","id":"20190409_Utcai_szocsata_Ujhelyi_osszecsapott_az_MSZPstandnal_akciozo_fideszesekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7979178b-be08-4d0f-94a4-7b13152c89c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88279f52-9fa8-4cee-a914-1af36d51be82","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Utcai_szocsata_Ujhelyi_osszecsapott_az_MSZPstandnal_akciozo_fideszesekkel","timestamp":"2019. április. 09. 12:34","title":"Utcai (szó)csata: Ujhelyi összeakaszkodott az MSZP-standra lecsapó fideszesekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc2040f-b079-45c2-8faa-ceb247ef79a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jellemzően fordítva szokott történni, de most egy hazai vállalat vásárolt fel egy amerikait. A magyar tulajdonú, modern ügyfélszolgálati megoldásokat kínáló Geomant az amerikai Inova Solutions megvételétől azt várja, 30 százalékkal megugrik a bevétele.","shortLead":"Jellemzően fordítva szokott történni, de most egy hazai vállalat vásárolt fel egy amerikait. A magyar tulajdonú, modern...","id":"20190409_geomant_inova_solutions_akvizicio_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc2040f-b079-45c2-8faa-ceb247ef79a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ad116-bd27-40dc-a7ad-4053d62d49c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_geomant_inova_solutions_akvizicio_felvasarlas","timestamp":"2019. április. 09. 13:03","title":"10 éven át dolgozott együtt a két cég, aztán magyar úgy döntött, felvásárolja az amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európát érintő migrációs válság valójában civilizációs válsággá szélesedett, \"a Kelet Nyugatra jött\" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Piliscsabán, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete épületének avatásán.","shortLead":"Az Európát érintő migrációs válság valójában civilizációs válsággá szélesedett, \"a Kelet Nyugatra jött\" – mondta Orbán...","id":"20190409_Orban_Piliscsaban_is_az_iszlammal_riogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964534ac-de00-42af-9d42-6b96b1cdbffe","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Orban_Piliscsaban_is_az_iszlammal_riogatott","timestamp":"2019. április. 09. 11:37","title":"Orbán Piliscsabán is az iszlámmal riogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8014e668-1a5a-454f-971b-4eecf7c10156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írta, hogy nem lehet magyar viseletet hordani a pártban. ","shortLead":"Azt írta, hogy nem lehet magyar viseletet hordani a pártban. ","id":"20190409_Magatol_elismerte_a_Lokal_hogy_hazudtak_a_Jobbikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8014e668-1a5a-454f-971b-4eecf7c10156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23956096-4bd9-457e-b154-23fe50430943","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magatol_elismerte_a_Lokal_hogy_hazudtak_a_Jobbikrol","timestamp":"2019. április. 09. 17:21","title":"Magától elismerte a Lokál, hogy hazudott a Jobbikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d135b4c-be04-414d-8089-3c93e42d2973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépnek nem igazán mondható ez a kreálmány, arra viszont tökéletesen alkalmas lehet, hogy bekerüljön a Guiness Rekordok Könyvébe. ","shortLead":"Szépnek nem igazán mondható ez a kreálmány, arra viszont tökéletesen alkalmas lehet, hogy bekerüljön a Guiness Rekordok...","id":"20190410_a_vilag_leggyorsabb_lakoautoja_lehet_ez_a_napelemes_tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d135b4c-be04-414d-8089-3c93e42d2973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29685a78-18b0-45cd-8fc1-bb7c4ab03d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_a_vilag_leggyorsabb_lakoautoja_lehet_ez_a_napelemes_tesla","timestamp":"2019. április. 10. 08:21","title":"A világ leggyorsabb lakóautója lehet ez a napelemes Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Evolúciós előnye van. ","shortLead":"Evolúciós előnye van. ","id":"20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca348b8-a350-4021-8941-2322ad48a27e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","timestamp":"2019. április. 09. 12:15","title":"Örök optimista? Íme az a bizonyos pár perc, amikor ön is pesszimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]