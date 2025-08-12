Újabb 90 napra felfüggesztette a vámháborút Amerika és Kína

„Épp most írtam alá egy elnöki rendeletet, amely további 90 napra meghosszabbítja a Kínával kötött vám-fegyverszünetet. A megállapodás minden egyéb eleme változatlan marad” – idézi az Euronews Donald Trump amerikai elnök Truth Social platformon közzétett üzenetét. Az elnök posztja csupán órákkal azelőtt jelent meg, hogy lejárt volna a májusban megszabott határidő.

Hasonló bejelentés érkezett kínai részről is, a Reuters hírügynökség az ország kereskedelmi minisztériuma alapján arról ír, hogy Kína szintén újabb 90 napra felfüggeszti az amerikai árukra kivetett vámok bevezetését.

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, Trump hivatalba lépése után 145 százalékra emelte a kínai termékekre kivetett vámokat. Erre Kína 125 százalékos, amerikai árukra kivetett vámmal reagált.

Mivel a konstrukció gazdasági szempontból fenntarthatatlan lett volna, májusban a két fél Genfben ült tárgyalóasztalhoz, melynek eredménye mindkét oldalról 115 százalékos csökkentés lett, amelyet 90 napra tartottak fenn – ezt hosszabbította meg most mind a két fél, így jelenleg november 10-ig a kínai árukra kivetett vámok 30, az amerikai árukra kivetett kínai vámok 10 százalékon állnak.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter már májusban is arról beszélt, hogy elég gyorsan sikerült megegyezni, mivel az álláspontok terén „talán nem is voltak olyan nagy különbségek, mint gondoltuk.”

Trump mostani elnöki rendelete szerint Kína továbbra is „jelentős lépéseket tesz” az Egyesült Államok kereskedelmi és biztonsági aggályainak megoldása érdekében, miközben foglalkozik a két ország között folyó tárgyalásokkal is.

A rendelet azonban továbbra is ragaszkodik a „jelentős és tartós éves amerikai árukereskedelmi hiány” létezéséhez, hozzátéve, hogy ez „szokatlan és rendkívüli fenyegetést jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és gazdaságára”.

A folyamatos tárgyalások eredményeképpen júniusban sikerült megegyezni a ritkaföldfémek exportálása terén sikerült egyezségre jutni. A héten pedig, miután találkozott a vállalat vezérével, Trump engedélyezte a nagy chipgyártó cégeknek, hogy Kínába importáljanak – igaz, cserébe megsarcolja az ebből származó bevételeket.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: AFP / Brendan Smialowski