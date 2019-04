Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74f3c5c-30b0-49d3-a36a-dff2fb4ce328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós jelezte a szabálytalanságot, a kamionost mindez azonban hidegen hagyta. Mi több: még vissza is villogott valamilyen erős lámpával, nehogy a másiké legyen az utolsó szó. ","shortLead":"Az autós jelezte a szabálytalanságot, a kamionost mindez azonban hidegen hagyta. Mi több: még vissza is villogott...","id":"20190409_Szabalytalanul_elozott_a_magyar_kamionos_majd_el_is_vakitotta_az_autost__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74f3c5c-30b0-49d3-a36a-dff2fb4ce328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb13fdcf-ff95-4c1e-a8f4-c88ee72e5dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Szabalytalanul_elozott_a_magyar_kamionos_majd_el_is_vakitotta_az_autost__video","timestamp":"2019. április. 09. 20:06","title":"Szabálytalanul előzött a magyar kamionos, majd el is vakította az autóst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","shortLead":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","id":"20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf9a29-fc3a-4a30-9377-fe1819749ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 11:27","title":"Na, így még biztosan nem látta a Budaörsi utat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz újraszámlálás.","shortLead":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz...","id":"20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00f84f-ae66-4214-8e14-a7a2d9b6720a","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","timestamp":"2019. április. 09. 05:37","title":"Szembement Erdogannal a török választási tanács, nem lesz újraszámlálás Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem sejtik, hogy valójában mekkorák is lennének ezek a hajók. ","shortLead":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem...","id":"20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140196d1-64a4-4dd0-a5d6-9acb5340c5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","timestamp":"2019. április. 09. 16:03","title":"Elképed, ha meglátja: ekkorák lennének a valóságban a Star Wars ikonikus űrhajói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most közzétettek egy aprócska kedvcsinálót. ","shortLead":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most...","id":"20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c36896-b374-4e64-8c0d-ec4c97b0b22b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. április. 09. 19:33","title":"Új Star Wars-játék jön, az első kép máris nagyon sejtelmes lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8f8622-82ba-4c7a-9628-a5d6fed2e5cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadszálláson tartott EP-kampánynyitót még szombaton Horváth Szilveszter, a Bács-Kiskun Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki drámai részletekkel teli beszédben érvelt a mellett, hogy májusban a Fidesz-KDNP-re kell majd szavazni.","shortLead":"Szabadszálláson tartott EP-kampánynyitót még szombaton Horváth Szilveszter, a Bács-Kiskun Megyei Roma Nemzetiségi...","id":"20190409_horvath_szilveszter_baja_szabadszallas_ep_kampany_beszed_migransok_fidesz_kdnp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb8f8622-82ba-4c7a-9628-a5d6fed2e5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8893667-cbb5-4d5d-b315-6609799e6085","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_horvath_szilveszter_baja_szabadszallas_ep_kampany_beszed_migransok_fidesz_kdnp","timestamp":"2019. április. 09. 11:35","title":"Roma politikus: Ha nem akarod, hogy megerőszakolják a gyereked, szavazz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]