Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","shortLead":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","id":"20190411_autos_video_audi_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acabb35f-6a57-4b31-bc27-31fec91de726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_autos_video_audi_kamion","timestamp":"2019. április. 11. 14:08","title":"Video: egy személyautó vontatott egy kamiont az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74f3c5c-30b0-49d3-a36a-dff2fb4ce328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós jelezte a szabálytalanságot, a kamionost mindez azonban hidegen hagyta. Mi több: még vissza is villogott valamilyen erős lámpával, nehogy a másiké legyen az utolsó szó. ","shortLead":"Az autós jelezte a szabálytalanságot, a kamionost mindez azonban hidegen hagyta. Mi több: még vissza is villogott...","id":"20190409_Szabalytalanul_elozott_a_magyar_kamionos_majd_el_is_vakitotta_az_autost__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74f3c5c-30b0-49d3-a36a-dff2fb4ce328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb13fdcf-ff95-4c1e-a8f4-c88ee72e5dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Szabalytalanul_elozott_a_magyar_kamionos_majd_el_is_vakitotta_az_autost__video","timestamp":"2019. április. 09. 20:06","title":"Szabálytalanul előzött a magyar kamionos, majd el is vakította az autóst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb68a05-a192-4757-a995-c5b4bdf29929","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltéve, ha Esztergomtól délre él. Délkeleten jégeső is lehet, csütörtökön pedig szél lesz többfelé.","shortLead":"Feltéve, ha Esztergomtól délre él. Délkeleten jégeső is lehet, csütörtökön pedig szél lesz többfelé.","id":"20190410_A_Duna_kozeleben_lakik_Akkor_ma_nagy_valoszinuseggel_talalkozhat_zivatarral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb68a05-a192-4757-a995-c5b4bdf29929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894736a4-5340-42b3-9a6d-d1dd52100a19","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_Duna_kozeleben_lakik_Akkor_ma_nagy_valoszinuseggel_talalkozhat_zivatarral","timestamp":"2019. április. 10. 17:11","title":"A Duna közelében lakik? Akkor ma nagy valószínűséggel találkozik zivatarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet\".\r

\r

","shortLead":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom...","id":"20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a6ef-b9c5-46cf-9006-ba889bf795a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","timestamp":"2019. április. 10. 18:46","title":"Porgy és Bess: magyarázzák az Operaház művészei, hogy is feketék ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c51701-0553-4ef7-8d0f-6ca1c0894fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly összejövetelnek ígérkezik a nyár elején a Balaton partján megrendezendő motoros találkozó. Itt az első hivatalos kedvcsináló videó.","shortLead":"Igen komoly összejövetelnek ígérkezik a nyár elején a Balaton partján megrendezendő motoros találkozó. Itt az első...","id":"20190410_robogjunk_gianni_olaszul_invital_a_hazai_vespa_vilagtalalkozora__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c51701-0553-4ef7-8d0f-6ca1c0894fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd957604-5ff1-4f53-ade6-b4539c3d2613","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_robogjunk_gianni_olaszul_invital_a_hazai_vespa_vilagtalalkozora__video","timestamp":"2019. április. 10. 15:11","title":"Robogjunk: Gianni olaszul invitálja hazánkba a világot a nagy Vespa-találkozóra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a73bc3-4789-491d-a8a9-257f1427ebd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyszínen járt kollégánk révén fotókon mutatjuk a BAH-csomópont környékének kiürítését. ","shortLead":"A helyszínen járt kollégánk révén fotókon mutatjuk a BAH-csomópont környékének kiürítését. ","id":"20190410_Rendorok_a_hazaknal_igy_uritik_ki_a_BAHcsomopont_kozeli_lakasokat_a_bombak_miatt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78a73bc3-4789-491d-a8a9-257f1427ebd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2c5c0b-7dda-4479-83a4-262a975e1299","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Rendorok_a_hazaknal_igy_uritik_ki_a_BAHcsomopont_kozeli_lakasokat_a_bombak_miatt__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 08:49","title":"Rendőrök a házaknál, így ürítették ki a BAH-csomópont közeli lakásokat a bombák miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","shortLead":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","id":"20190410_autolopas_autobontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbadd3a-0da5-417b-8aeb-7428954a2b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_autolopas_autobontas","timestamp":"2019. április. 11. 04:06","title":"Nagyüzemben bontották a lopott tízmilliós autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]