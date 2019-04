Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hiába ígérte meg korábban a YouTube, hogy leszámol az összeesküvés-elméletről szóló videókkal, ez még mindig nem sikerült nekik. Szerdán megmutatták az első fotót a fekete lyukról, erre a YouTube egészen furcsa dolgot produkált

Fura játékot űz olykor az agy az emberrel, olyan tevékenység hatását képes produkálni, amit valójában el sem végeztek. Nézzen rá egy kávé képére a reggeli ébredés után, és lehet, hogy meg fog lepődni

Adóelőleget kell fizetniük. Fontos dátum közeleg, két napjuk maradt az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek Például a kávézásét.","shortLead":"Fura játékot űz olykor az agy az emberrel, olyan tevékenység hatását képes produkálni, amit valójában el sem végeztek...","id":"20190410_reggeli_kave_hatasa_pszichologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b15f-5027-414e-a783-94ca3190778e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf48253-587f-42d2-90ac-1b3044c40a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_reggeli_kave_hatasa_pszichologia","timestamp":"2019. április. 10. 08:03","title":"Nézzen rá egy kávé képére a reggeli ébredés után, és lehet, hogy meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adóelőleget kell fizetniük.","shortLead":"Adóelőleget kell fizetniük.","id":"20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6fc1ec-76c4-4b08-9659-0f0c2b85ba71","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","timestamp":"2019. április. 10. 15:48","title":"Fontos dátum közeleg, két napjuk maradt az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d17f6e-d464-40c3-9a25-459580cf05e4","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés, a kulturális tárca alá tartozó többieknek csak az ígérgetés marad. Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés, a kulturális tárca alá tartozó többieknek csak az ígérgetés marad. Muzeális bérek Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot a közigazgatásban. Ennek egyik oka lehetett, hogy 2500 ember mondott fel márciusban – főként a hirtelen jött, kecsegtető végkielégítés miatt –, van, aki emiatt a rendszer összeomlásától tart. A felmondási idő még nem járt le, így a hatás még nem látszik, de a Miniszterelnökség a jövő miatt sem aggódik. Megszűnt a létszámstop a kormányzatban, így is létszámgondok vannak

Az első három párt már mostanra összegyűjtötte a 20 ezer ajánlást az EP-választás előtt. Nyilvántartásba vették a Jobbik, a Fidesz-KDNP és a Momentum EP-listáját

A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról készítettek. Itt a világ legelső fotója egy fekete lyukról Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és a jobboldali pártok szereztek többséget a keddi parlamenti választáson. Minden bizonnyal új fejezet kezdődik a 71 éves Izrael történetében, hiszen immár maga Netanjahu is szorgalmazza a nemzetközi jog szerint megszállt Ciszjordánia zsidó kolóniáinak annektálását. Bibi, Izrael királya