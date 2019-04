A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett.

Elisabeth Moss, A szolgálólány meséjének főszereplője a szcientológiai egyház tagja, ám az ezzel kapcsolatos újságírói kérdéseket hosszú ideje hárítja. A színésznő másodgenerációs, azaz nem betért, mint például Tom Cruise vagy John Travolta, hanem már a szülei is az egyház tagjai voltak.

A szolgálólány meséje kapcsán korábban több fórumon, például az Instagram-oldalán is felvetették neki a lehetséges párhuzamokat a zsarolási és megfélemlítési botrányairól is elhíresült szervezet és Gileád diktatórikus, elnyomó állama között, de Moss ilyenkor védelmébe vette az egyházát és hitét.

Dolgozott keményen, és egyszer csak feminista ikon lett belőle Elisabeth Moss azelőtt kezdett tévézni, hogy az menő lett volna, aztán jó érzékkel és kemény kitartással építette fel magát a képernyő elismert és keresett arcává. A táncosból színésszé avanzsált, még tinédzser Moss 1999-ben kisebb szerepek után egyszerre nyitott a mozi és a tévé felé: Winona Ryder és Angelina Jolie mellett eljátszotta az összeégett arcú lányt az Észvesztőben, és leszerződött az akkor induló Az elnök emberei című sorozatba, amelyben az amerikai elnök lányát alakította.

A színésznő most a Daily Beastnek adott interjúban reagált a kritikákra. "Nézd, ez egy bonyolult dolog, mert én csak arról tudok beszélni, hogy én hogyan élem meg a saját vallásomat. Hiszek a szólásszabadságban, hiszek abban, hogy az emberek képesek arra, hogy kritikákat fogalmazzanak meg. A sajtószabadságban is hiszek, valamint abban is, hogy az emberek megfogalmazhatják a a véleményüket. Ezt a jogot soha nem akarnám elvenni senkitől, mert fontos a számomra.

Ugyanakkor remélem, hogy az emberek folyamatosan képzik magukat, és kialakítják a saját véleményüket, ahogy én is teszem

– tette hozzá.

A színésznőt ezután az egyház állítólagos LMBTQ-ellenes álláspontjáról is megkérdezték, ezzel viszont határozottan nem ért egyet.

"Nyilvánvalóan hatalmas feminista vagyok, és elkötelezett támogatója az LMBTQI-közösségnek. Abban hiszek, hogy az ember bármire képes, azt szeret, akit akar, és az az ember lehet, aki csak lenni akar.

Mosst ezután az egyház LMBTQ-ellenes álláspontjáról is megkérdezték, amivel viszont határozottan nem ért egyet. "Nyilvánvalóan hatalmas feminista vagyok, és elkötelezett támogatója az LMBTQI-közösségnek. Abban hiszek, hogy az ember bármire képes, azt szeret, akit akar, és az lehet, aki csak lenni akar "– mondta.

A szolgálólány meséje júniusban folytatódik a harmadik évaddal.