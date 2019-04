Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","shortLead":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","id":"20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529db92-22f6-4f93-a5ef-23d02ff88647","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","timestamp":"2019. április. 09. 19:31","title":"Zsebre bírságolt a rendőr, több évre leültetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77e8f0e-6fa0-40a9-81e6-5dc43dc879cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyszerűbb parancssori bűvészkedéssel pillanatok alatt elrejthetjük a számítógép által érzékelt, de nem szükséges vezeték nélküli hálózatokat. A trükk Windows 10-en működik igazán jól.","shortLead":"Egy egyszerűbb parancssori bűvészkedéssel pillanatok alatt elrejthetjük a számítógép által érzékelt, de nem szükséges...","id":"20190409_wifi_beallitas_halozat_nevek_elrejtese_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77e8f0e-6fa0-40a9-81e6-5dc43dc879cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de940d6-722d-43b1-a36c-04c153a326b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_wifi_beallitas_halozat_nevek_elrejtese_otthon","timestamp":"2019. április. 09. 20:33","title":"Wifit használ otthon? Mutatunk egy trükköt, amiért nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","shortLead":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","id":"20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5e7b61-2d0c-442e-b22c-c27fffc9085c","keywords":null,"link":"/sport/20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2019. április. 09. 14:21","title":"Elütötték az argentin szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","shortLead":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","id":"20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238b6fba-636d-4543-8a5e-1f4caea90ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","timestamp":"2019. április. 10. 05:25","title":"Még rakétát is adnának a lecserélt MiG-29-esek mellé, de így sincs vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás mobilokba.","shortLead":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás...","id":"20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f95805-dd5c-46f3-8ea7-e0affdbbf100","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. április. 10. 14:33","title":"Itt a Qualcomm két új processzora, erősödnek a középkategóriás mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek által üzemeltetett weboldalon publikálják majd ugyanis az első, igazi fotókat egy fekete lyukról.","shortLead":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek...","id":"20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17ac19e-3ba5-4233-aa94-46ef8afcfc97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","timestamp":"2019. április. 10. 10:03","title":"Magyar üzemeltetésű weboldalon mutatják meg az emberiségnek az első fotókat egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","shortLead":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","id":"20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5564-4173-4800-a69a-6a1c3e5246a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","timestamp":"2019. április. 10. 10:21","title":"Párizs berendelte az eddig legnagyobb elektromosautóbusz-flottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3a014f-70c2-4abf-a93b-41eb2808a037","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már nem lesz elég a kozmetikázás ahhoz, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradhasson – mondta lapunknak Gunnar Hökmark, a svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője. A magyar párt kizárása mellett leghevesebben érvelő politikus, a Fidesszel szembeni eljárás egyik kezdeményezője elárulta, miért a magyar miniszterelnököt tartja a probléma gyökerének, hogyan látják az Európai Néppárton belül a Fidesz politikáját, és mi is történt pontosan azon a bizonyos márciusi választmányi ülésen.","shortLead":"Most már nem lesz elég a kozmetikázás ahhoz, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradhasson – mondta lapunknak...","id":"20190411_gunnar_hokmark_interju_fidesz_epp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a014f-70c2-4abf-a93b-41eb2808a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136937d5-16dc-461d-8271-4a891c291fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_gunnar_hokmark_interju_fidesz_epp","timestamp":"2019. április. 11. 06:30","title":"Volt EPP-alelnök: A felfüggesztés nem a Fidesznek, hanem Orbán Viktornak szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]