[{"available":true,"c_guid":"d9c9f58c-7653-45fc-9a69-fcb4062c52dd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az idei év végéig biztosan ennyit keres.","shortLead":"Az idei év végéig biztosan ennyit keres.","id":"20190410_Vajna_Timea_4_millios_fizetest_kap_elhunyt_ferje_meghatarozo_cegcsoportjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c9f58c-7653-45fc-9a69-fcb4062c52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8d46dd-ee57-4cfd-a42f-ba10929e2697","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Vajna_Timea_4_millios_fizetest_kap_elhunyt_ferje_meghatarozo_cegcsoportjaban","timestamp":"2019. április. 10. 15:59","title":"Vajna Tímea 4 milliós fizetést kap elhunyt férje meghatározó cégcsoportjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti napilap birtokába jutott egy hangfelvétel, ami a szocialista párt kampányeligazításán készült március végén. Gyurcsány el akarja vinni a szavazóikat, miközben az MSZP az LMP-s voksokra hajt – erről beszélt többek között Tóth Bertalan pártelnök.","shortLead":"A kormánypárti napilap birtokába jutott egy hangfelvétel, ami a szocialista párt kampányeligazításán készült március...","id":"20190410_Magyar_Nemzet_Javorral_szipkazna_el_LMPs_szavazatokat_az_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8365e2-2acb-4e3d-b2b3-92122374bff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Magyar_Nemzet_Javorral_szipkazna_el_LMPs_szavazatokat_az_MSZP","timestamp":"2019. április. 10. 13:43","title":"Magyar Nemzet: Jávorral szipkázna el LMP-s szavazatokat az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb településekre is elmegy. ","shortLead":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb...","id":"20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2e873-4290-47ae-88fb-722259621052","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","timestamp":"2019. április. 09. 16:39","title":"Ilyen plakátautóval járja majd a városokat a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt. ","shortLead":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg...","id":"20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349bb1e-6490-4fc4-9f1a-53585723dc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","timestamp":"2019. április. 10. 17:57","title":"Kezd elmérgesedni a szegedi Fidesz belháborúja: házkutatás Lázár János korábbi emberénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a zavar az előválasztást övező tárgyalásokat felfüggesztő Puzsér Róbert körül.","shortLead":"Nagy a zavar az előválasztást övező tárgyalásokat felfüggesztő Puzsér Róbert körül.","id":"20190409_Magyarazza_az_LMP_egyeztettek_Puzserral_mielott_asztalt_boritott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0743a4cd-2df6-4357-a80f-804ca5bed7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magyarazza_az_LMP_egyeztettek_Puzserral_mielott_asztalt_boritott","timestamp":"2019. április. 09. 12:30","title":"Magyarázza az LMP: egyeztettek Puzsérral, mielőtt asztalt borított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763feab9-1309-4c92-9d0b-7b2101b6575c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felmérte a járóbeteg-szakrendelések várólistáinak hosszát a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség. Jelentésük szerint a legtöbbet a kardiológiai vizsgálatokra való bejutásra, a legkevesebbet a fül-orr-gégészeti és a gyermekgyógyászati ellátásra kell várni.","shortLead":"Felmérte a járóbeteg-szakrendelések várólistáinak hosszát a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség. Jelentésük...","id":"20190409_jarobeteg_szakellatas_szakrendeles_varakozasi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=763feab9-1309-4c92-9d0b-7b2101b6575c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f6bde0-284d-4507-a0e5-34f4cdc93797","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_jarobeteg_szakellatas_szakrendeles_varakozasi_ido","timestamp":"2019. április. 09. 12:31","title":"Kardiológiai szakrendelésre már 50 napnál is többet kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]