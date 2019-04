Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a987d0b5-a76b-42be-958c-308179bfe1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte rajong az internet a 29 éves Katie Boumanért, a fiatal nő volt ugyanis az egyik, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy a világ igazi fotót láthasson egy fekete lyukról. ","shortLead":"Szinte rajong az internet a 29 éves Katie Boumanért, a fiatal nő volt ugyanis az egyik, aki oroszlánrészt vállalt...","id":"20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a987d0b5-a76b-42be-958c-308179bfe1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2134f89a-c963-4865-8584-93af20e2defd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","timestamp":"2019. április. 11. 13:33","title":"Ennek a 29 éves tudós lánynak köszönhetjük a világ első fotóját egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok is többfelé előfordulhatnak. ","shortLead":"Zivatarok is többfelé előfordulhatnak. ","id":"20190411_idojaras_eso_zaporok_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f65189-58b5-432b-b8de-15348d13713c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_idojaras_eso_zaporok_meteorologia","timestamp":"2019. április. 11. 05:13","title":"Vége a nyárias melegnek, jönnek az esők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel a Xiaomi megjutalmazta első számú vezetőjét. Jelenlegi árfolyamon hongkongi dollárban a részvénypakett értéke 7,54 milliárd hongkongi dollár. Amerikai dollárban ez jelenleg 961 milliót jelent.","shortLead":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel...","id":"20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48ac3e0-c7ad-441c-836e-b27d4e77f0b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","timestamp":"2019. április. 11. 12:21","title":"A cég, ahol csaknem egymilliárd dolláros prémium jár a főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","shortLead":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","id":"20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d63cf68-b78d-41bd-9004-28aa58ea20ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","timestamp":"2019. április. 12. 05:52","title":"Volt olaj- és gázlobbista lett az USA új belügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","shortLead":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","id":"20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b35ec5-8013-4132-91ec-553d0cec520e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","timestamp":"2019. április. 11. 19:53","title":"A Wizz Air utasforgalma nőtt a legnagyobb mértékben Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","shortLead":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","id":"20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591f34a3-95ad-44cb-9553-7dfeb8ed4b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","timestamp":"2019. április. 12. 10:44","title":"Jókora felfordulás lesz Budapesten a hétvégén egy futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM 94 önkormányzatnak ad összesen 240 millió forintot az illegális szeméttelepek felszámolására.\r

\r

","shortLead":"Az ITM 94 önkormányzatnak ad összesen 240 millió forintot az illegális szeméttelepek felszámolására.\r

\r

","id":"20190410_Palkovics_megtisztitja_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea28ff7d-ba8d-4718-8268-1808ea0df523","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Palkovics_megtisztitja_az_orszagot","timestamp":"2019. április. 10. 15:47","title":"Palkovics megtisztítja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b58a155-9597-4659-80c6-d867c62b31e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"71 éves a volt Úttörővasút, lehet mozdonyt tapizni. Kinyitnak egy 50 éves időkapszulát is.","shortLead":"71 éves a volt Úttörővasút, lehet mozdonyt tapizni. Kinyitnak egy 50 éves időkapszulát is.","id":"20190412_Szombaton_lesz_a_Gyermekvasut_szulinapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b58a155-9597-4659-80c6-d867c62b31e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61765438-f182-48fa-9a1b-daa6481b489e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Szombaton_lesz_a_Gyermekvasut_szulinapja","timestamp":"2019. április. 12. 13:36","title":"Szombaton lesz a Gyermekvasút szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]