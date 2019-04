Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog múlni, hogy a középkategóriában is megjelenjenek az ilyen mobilok. Három új lapkakészletet is bemutatott a gyártó.","shortLead":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog...","id":"20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a96935a-7c3c-406b-8f24-893096d90c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","timestamp":"2019. április. 13. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb, de ütős telefonok, amiken még a legjobb játékok is futnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","shortLead":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","id":"20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f098e-420f-4235-b30b-cd178b679db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Adóemelést ígér a legnépszerűbb finn miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf10077-417b-4689-ba70-778504c9275e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem a migránsok miatti PC-érzékenység az ok, hanem restaurálás.\r

