[{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz, hogy első pillantásra senki se vegye észre a megrendelő valódi célját: úgy alkotni bombasztikusat, hogy azt csak az lássa, aki tudja, merre kell keresni. Egy Gyurcsány-kormány is épp így oldotta volna meg a feladatot. Orbán Viktornak a jelek szerint a háta közepére sem kell a jövőre esedékes századik évforduló. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz...","id":"20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7904f2-8c84-4e06-a901-118e16f34221","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","timestamp":"2019. április. 14. 14:18","title":"A hatalmas Trianon-emlékmű Orbán Viktor zavarának állít örök emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","shortLead":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","id":"20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde21411-8b1d-47f4-b419-5154ae67462f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","timestamp":"2019. április. 15. 11:09","title":"Spiegel: Orbán Breivik-szövegeket nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb emberét, aki a világ legdrágább válásán van túl. De még így is ő a leggazdagabb.","shortLead":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb...","id":"20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4381fe6-75f6-4ecf-a181-7be025b9baf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","timestamp":"2019. április. 14. 14:58","title":"Nagy bajban lenne a világ leggazdagabb embere, ha a fizetéséből kellene megélnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előadások maradnak el.","shortLead":"Előadások maradnak el.","id":"20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428bf96c-61be-436b-8ad3-b8105b114b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2019. április. 15. 12:24","title":"Megbetegedett Eszenyi Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbabákat nem lehet megkérdezni a tudásukról, de a csecsemőkutatóknak sikerül megkerülniük ezt a korlátot. Hogyan tanulnak a kisgyerekek másoktól? Miben különbözik a másoktól szerzett tudás az egyénileg tanulttól? A CEU következő rendezvényén, április 25-én a legnagyobbaktól tudhatjuk meg, mi van a legkisebbek fejében.\r

\r

","shortLead":"A kisbabákat nem lehet megkérdezni a tudásukról, de a csecsemőkutatóknak sikerül megkerülniük ezt a korlátot. Hogyan...","id":"20190415_Honnan_szerzik_a_csecsemok_a_tudasukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15e4564-bcfa-4f22-abba-3a0a303f8dd0","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Honnan_szerzik_a_csecsemok_a_tudasukat","timestamp":"2019. április. 15. 10:33","title":"Honnan szerzik a csecsemők a tudásukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56","c_author":"-ha","category":"velemeny","description":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","shortLead":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","id":"20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21be1a44-9a5f-4e47-8c26-9ec8f6b42d49","keywords":null,"link":"/velemeny/20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","timestamp":"2019. április. 13. 18:11","title":"A kormánymédia esete a keresztény kultúrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8143b5ad-a8a5-4106-aa70-a3e58557bfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","timestamp":"2019. április. 15. 10:25","title":"Videókat is közzétett a rendőrség a Fészek-beli razziáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]