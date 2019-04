Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","shortLead":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","id":"20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d1ed6f-da53-4197-a251-6cd18876e4e8","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","timestamp":"2019. április. 14. 22:39","title":"Tiger Woods visszatért: 14 év után nyerte meg újra a Masterst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki képviselők öt pontnyi követeléssel érkeztek az MTVA-hoz, de csak kiragasztani tudták a lapokat, mert megint nem engedték be őket. ","shortLead":"Ellenzéki képviselők öt pontnyi követeléssel érkeztek az MTVA-hoz, de csak kiragasztani tudták a lapokat, mert megint...","id":"20190415_Ismet_akciozik_Szel_Bernadett_a_koztevenel_koveteleseket_olvasna_be_ellenzeki_tarsaival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3e98c-a04b-401a-b7b7-d80dfcf992cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Ismet_akciozik_Szel_Bernadett_a_koztevenel_koveteleseket_olvasna_be_ellenzeki_tarsaival","timestamp":"2019. április. 15. 13:24","title":"Ismét akcióztak Szél Bernadették a köztévénél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

","shortLead":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.

","id":"20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad14cc99-981e-416e-b44f-3f0f30c5f4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","timestamp":"2019. április. 15. 07:14","title":"Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg nem teszik, semelyik rendezvényükre nem mehetnek be.","shortLead":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg...","id":"20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669367-74b9-41f1-b7e7-35fb3887b9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"Minden eseményéről kitiltotta a DK a Pesti Srácokat Nagy Blanka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b3a83e-f247-42ae-a006-33b6294eb2a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190416_A_net_sztarja_egy_heteves_vak_kisfiu_aki_a_Bohem_Rapszodiat_zongorazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b3a83e-f247-42ae-a006-33b6294eb2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4620fe-de24-4ee9-981b-7f45d051a7f0","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_net_sztarja_egy_heteves_vak_kisfiu_aki_a_Bohem_Rapszodiat_zongorazza","timestamp":"2019. április. 16. 12:21","title":"A net sztárja egy hétéves vak kisfiú, aki a Bohém Rapszódiát zongorázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény. ","shortLead":"Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény. ","id":"20190415_Mit_keres_egy_kereszteny_konzervativ_ujsagiro_Nagy_Blanka_laba_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb283-dc27-4a58-94ed-68fc41fb9b3c","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Mit_keres_egy_kereszteny_konzervativ_ujsagiro_Nagy_Blanka_laba_kozott","timestamp":"2019. április. 15. 09:01","title":" Mit keres egy keresztény konzervatív újságíró Nagy Blanka szoknyája alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is lehetne a büntetésük.","shortLead":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is...","id":"20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2241d-e611-4e68-ab7c-de25b9388fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","timestamp":"2019. április. 16. 11:11","title":"Túl enyhének gondolja az ügyész a reptéri vesztegetés vádlottjainak büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]